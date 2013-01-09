منتخبنا في الإنعاش آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

آسفين يا بحرين.. بالأمس لم تفلح مع منتخبنا اي المساعدات العاجلة لأجل شفائه من غيبوبته الماضية المزمنة او الحالية رغم الدواء المصروف له مؤخرا من السير كالديرون (الذي يتطلب الصبر الطويل ليتعافى ويحرز بطولة خليجية لعل وعسى ان تشافيه قليلا وليس بصورة كاملة) بجانب احتياجه للخلطات الحديثة الطبية بلاعبين شباب متميزين هدافين يستمعون الى النصائح والارشادات بفن الانجازات ويتركون الآهات والتفاهات للآخرين (وبالذات جيسى جون الذي تعبنا وشيبنا بضياع اهدافا لا تضيع ابدا من مبتدئين)! لنكن واقعيين هذا حال منتخبنا (وللعلم البارحة مع الامارات كان في قمته من الناحية القتالية وليس التكتيكية بمعنى انه احيانا كان خارج التغطية!!) ولم نستفد من التعادل في بداية الامر الا نفسيا للاعبين وللجماهير الزاحفة منذ الصباح لحبها للأحمر والتي نقدم لها الشكر والتقدير، وباتت المهمة صعبة ومعقدة للوصول الى الادوار قبل النهائية (الممر المظلم) ومن ثم التفكير في المنافسة على كاس الخليج وتحقيق حلمنا! ولنتوقف قليلا بتلك المعادلة – منتخب الامارات اعد منذ سنوات ونحن منذ سنة او اقل وباشراف مدرب منذ شهرين!! نقطة شديدة الوضوح عذراً لجماهيرنا الوفية التي لبت النداء بل واصلت تشجيعها ووقوفها حتى النهاية مع المنتخب وهذا ليس بغريب عليها رغم نزيف النقاط المستمر.. عموما حساباتنا اصبحت معقدة جدا ولا ندري كيف نخرج منها!!



برنامج سخيف بضيوف أكثر سخافة قناة خليجية تأكدت البارحة بأنها فاشلة وسخيفة ترفع الضغط ولا تفيد المتابع لها فنيا ضمن احدى برامجها التي انتظرت شخصيا منها تحليلا منطقيا لمنتخبنا بضيوفها (ونستثنى منهم الكبار)، وازعجني اكثر ذلك الضيف الذي (يمارس ادوار المهرج فيضحكون عليه وهو يبتسم ولا يستحي ابدا).. باختصار الساعات المخصصة له طويلة بهدف عرض تفاهتها وفضولها وفبركتها لا اكثر! والله عيب!!



نقلاً عن صحيفة "الأيام" البحرينية

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