أحمد الفهد يبدي مساندته للعراق في تنظيم دورة الخليج المقبلة آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: المنامة - د ب أ

أبدى الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم الخميس، مساندته الكاملة للعراق من أجل تنظيم دورة كأس الخليج المقبلة بالبصرة، معربا عن استعداده للمبادرة بطرح العديد من التوصيات في هذا الصدد قبل اجتماع رؤساء الاتحادات المقرر انعقاده يوم الاثنين المقبل.



وقال الفهد، خلاله لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام العربية والخليجية: "قبل كل شيء أتمنى أن يكون العراق هو المستضيف لخليجي 22 ويحصل على هذه الفرصة، وسأكون أول الحاضرين في افتتاح المدينة الرياضية قبل انطلاق كأس الخليج.علينا أن ندعم جميعا الإخوة في العراق ونساندهم ومن دون شك سنتناقش كثيرا مع إخواننا في الاتحادات الخليجية حول هذا الموضوع، ولكن من دون شك أنا أجدد تأكيداتي بمساندة العراق لتستضيف بطولة كأس الخليج المقبلة".



وحول بقية المقترحات التي سيتقدم بها قبل اجتماع رؤساء الاتحادات قال: "لقد سبق وأن قدمت اقتراحين اثنين لرئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أولهما يتعلق بضرورة إنشاء كيان يدير بطولة كاس الخليج ويكون مستقل من حيث الرئاسة والأمين العام من أجل العمل على زيادة الإيرادات ودعم البطولة لأن كل البطولات الناجحة حققت نجاحاتها بسبب وجود كيان وهيكل يرعى مصالحها".



وأضاف "أما بخصوص النقطة الثانية فأنا أطالب بأن تقدم المدن الخليجية ترشيحاتها لاستضافة هذه البطولة، فمدن مثل الطائف مثلا أو صلالة وأبها والعين ودبي ورأس الخيمة والجهراء كلها تسعى لأن تكون جاذبة للسياحة الدولية أو الإقليمية وتنظيم كأس الخليج لديها يعتبر فرصة لتطوير البنى التحتية والمنشآت الرياضية ".



وأوضح "في هذه الحالة فقط نضمن أن البطولة ستذهب إلى مكانها الصحيح، خاصة وأن هناك متطلبات يجب أن تتوفر مثل عدد محدد من الملاعب التي ستقام عليها المباريات، وأيضا الفنادق وملاعب التدريب، وبالتالي سيكون هناك انتخاب واختيار للمدينة التي ستترشح، وبالتالي نكون قد أثرينا مدننا ووفرنا لها حوالي 100 ألف مشجع من أولئك الذين ينتقلون لمواكبة البطولة وحركنا السياحة لديها".