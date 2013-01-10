إيقاف راموس مدافع ريال مدريد خمس مباريات آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: مدريد - رويترز

عاقب الاتحاد الإسباني لكرة القدم، سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد بالإيقاف خمس مباريات بعد طرده من مباراة أمام سيلتا فيغو وقيامه بتوجيه سباب للحكم.







وكان راموس، لاعب منتخب إسبانيا، قد حصل على الإنذار الثاني في مباراة سيلتا فيغو بكأس الملك عندما أسقط اوجستو فرنانديز في الدقيقة 73 من لقاء الإياب في دور الستة عشر على أرض ريال مدريد، ووجه اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً إهانات إلى الحكم ومساعده أثناء خروجه من الملعب، وذلك حسبما جاء في تقرير الحكم وعوقب بالإيقاف في مباراة واحدة بسبب الطرد، وأربع مباريات بسبب ما قاله، وبهذا لن يتمكن راموس من اللعب أمام أوساسونا وبلنسية وخيتافي في الدوري الإسباني، وفي مباراتي الذهاب والإياب أمام بلنسية في دور الثمانية بكأس الملك.







ويعد غياب راموس ضربة قوية لريال مدريد الذي يدربه جوزيه مورينيو، والذي يغيب عنه بالفعل الظهير الأيمن الأساسي بيبي الذي خضع لجراحة في الكاحل، وسوف يغيب عن المباريات لمدة نحو شهر، وعاد للمران الظهيران مارسيلو وفابيو كوينتراو بعد تعافيهما من الإصابة لكنهما لم يلعبا بعد في عام 2013.