البرازيلي رونالدو يعود إلى مقاعد الدراسة قريباً آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: الجزائر - مراد حاج

قرر النجم السابق لمنتخب البرازيل لكرة القدم، رونالدو، العودة إلى مقاعد الدراسة للحصول على دبلوم في مجال التسويق والإشهار بإحدى المدارس الخاصة بالعاصمة البريطانية لندن.



وأكد رونالدو في تصريح لمجلة "إنترناشيونال بيزنس تايمز" الأمريكية نشرته، الثلاثاء، أنه سيتوجه قريباً إلى لندن للتعلم، لمدة سنتين، تحت إشراف الخبير مارتن سوريل المختص في "الماركيتينغ"، والذي جنى ثروة كبيرة من خلال العمل مع شركة الإشهار العملاقة "ساتشي آند ساتشي".



وأبدى النجم السابق للكرة البرازيلية، تحمساً كبيراً للدخول في تحد جديد في حياته، حيث قال للمجلة المتخصصة: "لقد دام مشواري الرياضي 18 سنة، ولم يكن لدي الوقت الكافي للدراسة، ولذلك فإني لن أترك مارتن (يقصد الخبير مارتن سوريل) لحظة واحدة، سأطرح عليه الأسئلة كل يوم وسوف يعلمني كل شيء".



ومن المؤكد أن ما سيتعلمه رونالدو سيفيده مستقبلاً في إطار عمله ضمن لجنتي تنظيم مونديال البرازيل لكرة القدم 2014، و أولمبياد ري ودي جانيرو 2016.



ويتصدر رونالدو حتى الآن قائمة أفضل الهدافين في تاريخ بطولات كأس العالم برصيد 15 هدفاً. ونال لقب كأس العالم لكرة القدم مرتين رفقة منتخب البرازيل، سنتي 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، و2002 في كوريا الجنوبية واليابان. كما تُوج بجائزة أفضل لاعب في العالم في سنوات 1996 و1997 و2002.



وحمل رونالدو في مشواره الاحترافي ألوان عدة أندية أوروبية كبيرة على غرار إيندوفن الهولندي وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين وإنتر ميلان الإيطالي. وأنهى مسيرته سنة 2011 بنادي كورينثيانز البرازيلي.