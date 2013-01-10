المهاجم البحريني جون يغيب عن لقاءات فريقه في خليجي 21 آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04 المصدر: المنامة - رويترز

قال جابرييل كالديرون، مدرب البحرين، اليوم الخميس، إن المهاجم جيسي جون سيغيب حتى نهاية كأس الخليج لكرة القدم عقب تجدد إصابته حين شارك لأول مرة في البطولة أمام الإمارات يوم الثلاثاء.







وشارك جون - الذي غاب عن اللقاء الافتتاحي ضد عمان السبت الماضي - كبديل في الشوط الثاني خلال خسارة البحرين 2-1 أمام الإمارات، واقترب في أكثر من مناسبة من وضع بلاده في المقدمة حين كانت النتيجة تشير للتعادل 1-1. وقال كالديرون للصحافيين "جيسي جون كان عائداً من إصابة. حاولنا في المباراة السابقة أن نشركه لمدة 30 دققة، لكنه أصيب مرة أخرى وفقدناه لنهاية البطولة".







وبعد إصابة جون المولود في نيجيريا، ستقتصر خيارات البحرين على المهاجمين إسماعيل عبداللطيف وسامي الحسيني وفيصل بودهوم أمام قطر غداً الجمعة في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى عندما سيتعين عليها الفوز وانتظار نتيجة اللقاء الآخر بين الإمارات المتأهلة بالفعل وعمان للصعود إلى الدور قبل النهائي.







وتملك البحرين التي تسعى للقبها الأول في كأس الخليج نقطة واحدة من مباراتين بالتساوي مع عمان مقابل ثلاث نقاط لقطر. وتتصدر الإمارات ترتيب المجموعة الأولى ولها ست نقاط، وهي بحاجة لنقطة واحدة أمام عمان غداً الجمعة لتضمن الفوز بصدارة المجموعة.