الهلال السعودي يتعاقد مع الكولومبي بوليفار لمدة 3 مواسم

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، الخميس، عن تعاقده مع المدافع الكولومبي الدولي جوستافو بوليفار بعقد يمتد ثلاثة أعوام على أن ينضم اللاعب لتدريبات الفريق الأسبوع المقبل فور انتهاء جميع الإجراءات الرسمية التالية للتوقيع، ولم يكشف الطرفان عن القيمة المالية للعقد.

ويلعب بوليفار (28 عاماً) لفريق توربيس توليما الكولومبي، ولم يحدد الهلال عن بديل اللاعب إذ صرّح رئيس النادي الأمير عبدالرحمن بن مساعد لوسائل الإعلام الرياضية بأن المدرب الفرنسي أنطوان كومبواريه لم يحدد بعد بشكل نهائي بديل بوليفار الذي سيستغني عنه، مشيراً إلى أن المهاجم المغربي عادل هرماش باقٍ مع الفريق حتى إشعار آخر.



وكشف رئيس الهلال عن عرض رسمي تلقاه ناديه من سندرلاند الإنكليزي لضم المدافع السنغالي الدولي قادر مانجان، مؤكداً أن إدارة النادي تتفاوض حالياً مع سندرلاند على شروط الانتقال. وقال: "الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن حركة الانتقالات التي سنجريها على مستوى الفريق".



ويلتقي الهلال غداً فريق الأهلي المصري في مهرجان تكريم المدافع السعودي المعتزل عبدالله الشريدة.



ويشارك فريق الهلال في بطولة دولية بأبوظبي مع ثلاثة فرق أخرى هي: الزمالك المصري وشاختار دونيتسك الأوكراني وسان بطرسبورغ الروسي في الفترة من 16 إلى 19 كانون الثاني/يناير الحالي.