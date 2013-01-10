كأس إسبانيا رونالدو يقود ريال مدريد إلى ربع النهائي آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 01:04 - GMT 22:04 المصدر: مدريد - فرانس برس

قاد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بتسجيله ثلاثة أهداف في مرمى ضيفه سلتا فيغو (4-صفر) اليوم الأربعاء في إياب ثمن النهائي.



على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة، نزل ريال مدريد بكل ثقله منذ البداية لتعويض هزيمته ذهابا 1-2، وتحقق له ما أراد بعد أن سجل رونالدو هدفين في الشوط الأول (3 و24).



وأضاف رونالد الهدف الثالث في الشوط الثاني (87)، واختتم الألماني سامي خضيرة المهرجان بالهدف الرابع (89).



وزج البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد منذ البداية بتشكيلته الأساسية بدءا من الحارس إيكر كاسياس، الذي استبعد في المباراتين السابقتين للفريق الملكي، وانتهاء بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، قبل أن يجري 3 تبديلات في الشوط الثاني بعد أن اطمأن إلى التأهل، لكنه خسر جهود مدافعه "المحارب" سيرخيو راموس بالبطاقة الصفراء الثانية (72).



وجدد ريال سرقسطة فوزه على ضيفه ليفانتي بهدفين نظيفين سجلهما الأرجنتيني فرانكو زوكوليني (23) وباكو مونتانيس (60) بعد أن كان هزمه ذهابا 1-صفر.



ولحق ريال مدريد وسرقسطة بفرق إشبيلية وملقة وفالنسيا إلى ربع النهائي.



وتستكمل غدا مباريات إياب ثمن النهائي، حيث يلعب خيتافي مع أتلتيكو مدريد (صفر-3)، وريال بيتيس مع لاس بالماس (1-1)، وبرشلونة مع قرطبة (2-صفر).