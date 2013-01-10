نابولي يتعاقد مع نجم أودينيزي أرميرو على سبيل الإعاره آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: روما - د ب أ

أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعاقده مع النجم الكولومبي بابلو ارميرو على سبيل الإعارة من صفوف أودينيزي.



ودفع نابولي مليون يورو (3ر1 مليون دولار) لأودينيزي مقابل استعارة ارميرو، مع دفع ثلاثة ملايين يورو في نهاية الموسم في حال رغب النادي في ضم اللاعب بشكل نهائي.



ويمكن لارميرو (26 عاما) اللعب في مركز الدفاع وخط الوسط، وقدم مستويات كبيرة مع فريقه، جعلته تحت أنظار أندية ميلان ويوفنتوس والإنتر في الفترة الماضية.



وينتظر نابولي تجاوز اللاعب الكولومبي الفحوصات الطبية قبل توقيع العقد رسميا.