نيمار لايوجد لاعب في العالم يستطيع مضاهاة ميسي آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: مونتفيديو - د ب أ

أكد نجم كرة القدم البرازيلي الصاعد نيمار، اليوم الخميس، في مونتفيديو أنه لا يوجد أي لاعب قادر على مضاهاة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن ميسي يستحق تماما الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الرابع على التوالي.



ويتواجد نيمار حاليا في مونتفيديو لاستلام جائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية وفقا لاستطلاع الرأي الذي تجريه صحيفة "ال بايس" بين الصحفيين على مستوى القارة.



وقال نيمار: "إنه (ميسي) يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم مثلما حدث العام الماضي، لا يوجد لاعب يقدر على مضاهاته حاليا".



وشدد نيمار على أنه لا يستهدف أن يصبح أفضل لاعب في العالم "هدفي هو مساعدة فريقي سانتوس البرازيلي على تحقيق أفضل النتائج".



ومن بين أحلام نيمار، الفوز مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم 2014.



وفيما يتعلق بإمكانية انتقاله إلى أوروبا، أكد نيمار أنه لا يركز على فريق بعينه سواء برشلونة أو غيره، مشيرا إلى أن المسألة برمتها تتم من خلال إدارة نادي سانتوس.



وتعهد نيمار بالبقاء في صفوف سانتوس حتى نهاية عقده في عام 2014.