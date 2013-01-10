يا حمرة الخجل آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

• ثمة من امتطى صهوة الإثارة دون أن يعرف أين يقف وأين يتحرك وأين يعتذر فمع المد الفضائي بات كل شيء يقال.



• يمكن أن يبرر صاحب البرنامج أو مدير القناة أو المعد ما يبرر من أخطاء لكنه لا يمكن أن يقنع طالبا في الصفوف الأولى من حياته العلمية أن قول اصمت .. وتافه .. وأحمق .. وكذاب من أدوات النقد.



• إعلامنا الرياضي والذي أنتمي له بكل حالاته سقط في خليجي 21 بشكل دعاني أن أقول يا حمرة الخجل أين انت؟



• الإثارة لها حدود ولها فواصل ولها أيضا برقع حياء لا سيما الإثارة التي نقول عنها إنها ملح الرياضة لكن ما يطرح اليوم قد يسمى أي شيء إلا أن يكون من الإعلام في شيء.



• صياح .. رفع صوت .. احمرار العين في المتحدث رمي ما يكرفون التأهب للمضاربة فعلا أي إعلام هذا؟



• يقول نحن هنا لا نوجه ولا يمكن أن نسمح أن يوجهنا أحد لكنه في النهاية يقول ما يفضح جمله المبعثرة بكلمة أضحكت من معه ولم تضحكني.



• أما تعاطي إعلامنا الرياضي مع منتخب الوطن فكان أشبه بما يمكن أن نسميه صراع إعلام أندية داخل المنتخب.



• القضية يا زملاء الحرف ويا أصدقاء الرأي تحتاج إلى أن نصحح أخطاء كثرا وقعنا فيها بعلم ودون علم.



• أما إن نسمح لنا بأن نقول ما نريد ونرفض أن يقال حولنا نصف ما نقول أو بعضه فهذا ما ينطبق عليه مقولة يقول الرأي ويرفض الرأي الآخر.



• لا شك أن ما حدث لمنتخبنا أمام العراق كان مزعجا لنا لكن هل نتوقف عند الهزيمة ونردد ما يردد في المجالس أما نتخذ منها مدخلا للوصول إلى ما نريد.



• انزعجت مما قيل عن منتخبنا في وسائل الإعلام الخليجية لكنني لم أنزعج مما قيل على لسان الشيخ أحمد الفهد الذي أراد أن يقول شيئا في النفس لمن أخذتهم الحماسة ليقولوا عنه «منت بكفو».



• خسر المنتخب القطري بثلاثة أمام الإمارات فتحدثوا في المجلس عن اتوري دونما أن يقولوا عن الاتحاد أي كلمة أما حينما خسر منتخبنا فذهبوا للاتحاد والمدرب والموازنة وكان الحديث حديثا يؤكد من يجرؤ ومن لا يجرؤ.



• في بلادي قد نطالب بما يزيد في الإعلام الرياضي وغيره دونما مزايدة على أحد لكن المتشدقين بالشفافية لا يجرؤون على انتقاد مدير فريق.



• مع أول غياب له بانت النوايا لكن في النهاية «الجيدة» ستفوز براعيها.



نقلاً عن صحيفة "عكاظ" السعودية

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