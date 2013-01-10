يوفنتوس يسقط ميلان ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 01:04 - GMT 22:04 المصدر: روما - د ب أ

لحق يوفنتوس بفريق لاتسيو إلى المربع الذهبي في بطولة كأس إيطاليا بالفوز الثمين 2/1 الذي حققه يوفنتوس على ضيفه ميلان في دور الثمانية للبطولة.



واحتاج يوفنتوس إلى وقت إضافي لحسم المباراة بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.



ويلتقي يوفنتوس في المربع الذهبي مع لاتسيو الذي سبقه إلى الدور قبل النهائي بالفوز 3/صفر على كاتانيا. ويلتقي الفريقان ذهابا على ملعب لاتسيو في 23 يناير/كانون الثاني الحالي ثم يلتقيان إيابا على استاد يوفنتوس في 30 من الشهر نفسه.



وبادر ميلان بالتسجيل عن طريق المهاجم الشاب ستيفان الشعراوي في الدقيقة السادسة ورد يوفنتوس سريعا بهدف سجله سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 13.



واستمر التعادل قائما بين الفريقين حتى نهاية الوقت الأصلي ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي حسمه يوفنتوس لصالحه بهدف سجله ميركو فوسنيتش في الدقيقة 96.