المنتخب السعودي يفقد خدمات لاعبه الفرج بسبب الإصابة

أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب المنتخب السعودي الأول سلمان الفرج في أحد المستشفيات المتخصصة في البحرين ظهر اليوم، وجود تمدد في عضلة الفخذ اليسرى، مما يستدعي غيابه عن المشاركة القادمة للأخضر السعودي في بطولة كأس الخليج الحادية والعشرين والمقامة حالياً في العاصمة المنامة.
وكان الفرج قد شعر ببعض الآلام بعد تمرين فريقه مساء أمس الخميس ضمن استعدادات الأخضر السعودي للقاء الغد أمام نظيره الكويت، مما استدعى الجهاز الطبي لإجراء بعض الفحوصات المبدئية على اللاعب قبل نقله إلى المستشفى.
ونفى خالد النويصر المنسق الإعلامي للمنتخب السعودي لـ"العربية.نت" ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن عودة اللاعب للسعودية وترك المعسكر، وأوضح بأن الجهاز الطبي للمنتخب قرر بقاءه في المنامة على أمل مشاركته في حال التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج الحادية والعشرين.
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