المنتخب السعودي يفقد خدمات لاعبه الفرج بسبب الإصابة آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: الرياض - طارق القويفل

أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب المنتخب السعودي الأول سلمان الفرج في أحد المستشفيات المتخصصة في البحرين ظهر اليوم، وجود تمدد في عضلة الفخذ اليسرى، مما يستدعي غيابه عن المشاركة القادمة للأخضر السعودي في بطولة كأس الخليج الحادية والعشرين والمقامة حالياً في العاصمة المنامة.



وكان الفرج قد شعر ببعض الآلام بعد تمرين فريقه مساء أمس الخميس ضمن استعدادات الأخضر السعودي للقاء الغد أمام نظيره الكويت، مما استدعى الجهاز الطبي لإجراء بعض الفحوصات المبدئية على اللاعب قبل نقله إلى المستشفى.



ونفى خالد النويصر المنسق الإعلامي للمنتخب السعودي لـ"العربية.نت" ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن عودة اللاعب للسعودية وترك المعسكر، وأوضح بأن الجهاز الطبي للمنتخب قرر بقاءه في المنامة على أمل مشاركته في حال التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج الحادية والعشرين.