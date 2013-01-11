برشلونة يكتسح قرطبة ويتأهل لربع نهائي كأس إسبانيا آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04 المصدر: مدريد - د ب أ

تأهلت فرق برشلونة وأتليتكو مدريد وريال بيتيس، مساء الخميس، إلى دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.



وسحق برشلونة ضيفه قرطبة المنافس بدوري الدرجة الثانية بخمسة أهداف نظيفة، بينما تعادل أتليتكو مع مضيفه خيتافي سلباً، فيما تغلب ريال بيتيس على ضيفه لاس بالماس المنافس بدوري الدرجة الثانية بهدف نظيف مساء الخميس في إياب دور الستة عشر للبطولة.



وعلى ملعب كامب نو، فضل تيتو فيلانوفا، المدير الفني لبرشلونة، إراحة عدد من نجوم الفريق والدفع ببعض الشباب لمنحهم الفرصة مع الفريق الأول.



ومن أبرز النجوم الغائبة عن صفوف النادي الكاتالوني، الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، والحارس الأساسي للفريق فيكتور فالديز.



ولكن برشلونة لم يتأثر بغياب ميسي، وافتتح التسجيل سريعاً عن طريق تياجو اليكانترا في الدقيقة 17.



وتكفل المهاجم الدولي ديفيد فيا بتسجيل الهدفين الثاني والثالث للنادي الكاتالوني في الدقيقتين 21 و26.



وفي الشوط الثاني، نجح الجناح التشيلي الدولي اليكسيس سانشيز في تسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 55 و85.



وكان برشلونة قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، ليتفوق بنتيجة 7/صفر في مجموع اللقاءين.



وفي المباراة الأخرى، لعب خيتافي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 33 بعد طرد مدافعه رافاييل لوبيز جوميز.



وانتهت مباراة الذهاب بفوز أتليتكو 3/صفر، ليتفوق وصيف الدوري الإسباني بثلاثة أهداف نظيفة في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.



وعلى ملعب ريال بيتيس، يدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الفوز للمهاجم المخضرم روبين كاسترو مارتين الذي سجل هدف المباراة الوحيد قبل النهاية بخمس دقائق.



وتأهل بيتيس إلى دور الثمانية بعد تفوقه في مجموع لقاءي الذهاب والإياب 2/1، حيث كان قد تعادل على ملعب لاس بالماس 1/1 في مباراة الذهاب.