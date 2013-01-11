تشيلسي يرصد 65 مليون يورو لإغراء غوارديولا آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: لندن - فرانس برس

رصد نادي تشيلسي الإنكليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 65 مليون يورو للتعاقد مع الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب نادي برشلونة السابق، بحسب ما ذكرت صحيفة "دايلي إكسبرس" البريطانية اليوم الجمعة.



ويشرف الإسباني الآخر رافايل بينيتيز موقتاً على الفريق اللندني حتى نهاية الموسم بعد إقالة الإيطالي روبرتو دي ماتيو في بحر الموسم الحالي.



وذكرت الصحيفة أن الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش مالك النادي سيرصد 65 مليون يورو على ثلاثة مواسم لإقناع غوارديولا الذي قاد برشلونة إلى المجد.



وسيتقاضى غواديولا أكثر من 21 مليون يورو سنوياً، في حين يبلغ راتب السير أليكس فيرغوسون مدرب مانشستر يونايتد متصدر الدوري راهنا 9 ملايين يورو سنوياً وهو الأكثر دخلاً بين جميع مدربي البرمييرليغ، فيما ينال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب باريس سان جرمان الفرنسي 5ر13 مليون يورو والبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد الإسباني 5ر15 مليون يورو.



وتردد أن غوارديولا رفض ثلاثة عروض من تشيلسي بعد تركه النادي الكاتالوني العام الماضي.



وصرح مصدر مقرب من إبراموفيتش الذي يمضي عطلة في البحر الكاريبي: "رومان لا يزال يريد بيب. هو الخيار الرقم 1 وتشيلسي سيقدم له عرضا أكبر. سيبقى بينيتيز حتى نهاية الموسم. مهمته الحلول بين الأربعة الأوائل وإحراز أحد الألقاب".



وكان غوارديولا أكد الاثنين الماضي في زيوريخ على هامش حفل توزيع جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2012، أنه يفكر منذ الآن بالعودة إلى التدريب لكنه شدد على أنه لا يعلم هوية الفريق الذي سيشرف عليه.



"أريد أن أدرب"، هذا ما قاله غوارديولا الذي قرر أن يخلد للراحة هذا الموسم بعد أن ترك منصبه في برشلونة في نهاية الموسم الماضي، مضيفاً "أنا شاب، لا أبلغ سوى 41 عاما. الآن، أصبح لدي نمط حياة مختلف. نمط حياة أردت أن أعيشه في هذه الفترة، هذا كل ما في الأمر".



وترك "بيب" خلفه إرثا كبيرا في برشلونة الذي أشرف عليه اعتبارا من موسم 2008-2009 خلفا للهولندي فرانك رايكارد، إذ توج معه بـ14 لقباً في أربعة مواسم.



وارتبط اسم غوارديولا بالعديد من الأندية الكبرى في الآونة الأخيرة، فبالإضافة إلى تشيلسي برزت أندية مانشستر سيتي الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي.