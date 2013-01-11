رونالدو يعزز الشائعات حول احتمال رحيله عن ريال مدريد آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: مدريد - فرانس برس

عزز النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الشائعات التي تتحدث عن احتمال رحيله عن ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل بقوله إن "أي شيء ممكن".



ويأتي تصريح رونالدو في معرض رده على ما قاله مدير باريس سان جرمان الفرنسي النجم البرازيلي السابق ليوناردو الذي تحدث عن أن فريقه قادر على إغراء اللاعب البرتغالي للقدوم إليه.



ورد رونالدو بعد تسجيله ثلاثية في مرمى سلتا فيغو (4-صفر) ضمن مسابقة الكأس على ما قاله رونالدو: "لن أتحدث الآن عن الفرق الأخرى. أنا مرتبط بعقد وأنا في وضع جيد هنا، لكن في عالم كرة القدم أي شيء ممكن".



ولقد استعاد رونالدو مجدداً علاقته الجيدة بجمهور ريال بعد أن رفع الأربعاء الماضي رصيده إلى 174 هدفاً في 172 مباراة خاضها بقميص النادي الملكي منذ أن انتقل إليه من مانشستر يونايتد الإنكليزي.



وتحدث النجم البرتغالي عن هذه المسألة، قائلاً: "أشعر بأن الجمهور يساندني. أنا مرتاح هنا خصوصاً مع الجماهير. هذا الأمر يحفزني، وألعب بشكل أفضل حين أكون متحفزاً. الحقيقة تقال، أنا سعيد جداً بالجماهير، ليس اليوم وحسب، بل منذ فترة".



ورد رونالدو الذي بدت الخيبة عليه الاثنين الماضي في زيوريخ بعد تفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي عليه وفوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الرابعة، على رأيه بصافرات الاستهجان التي يوجهها جمهور ريال في الآونة الأخيرة لمدرب الفريق البرتغالي جوزيه مورينيو، قائلاً: "أعتقد أنه يجب الاكتفاء بهذا القدر. في بعض الأحيان يكون الجمهور أكثر سعادة من أحيان أخرى، لكنه المدرب ويجب احترام قراراته. أطلب من الجمهور أن يساند الفريق والمدرب".



وواصل "إذا كنا جميعنا متضامنين يجب أن نفوز بشيء ما - أمامنا مسابقة الكأس ودوري أبطال أوروبا وبإمكاننا أيضا أن نحسن وضعنا في الدوري. بإمكان الموسم أن ينتهي بشكل جيد جداً، وبالتالي على الناس المساعدة وليس الانتقاد. لقد أظهر الناس اعتراضاتهم، ويجب الاكتفاء بهذا القدر. اللاعبون يشعرون بما يحصل وفي بعض الأحيان تؤثر (الانتقادات) علينا. يجب أن نتعاضد".



ويواجه مورينيو حملة انتقادات كبيرة من جمهور النادي، لأن الأخير يتخلف في الدوري بفارق 16 نقطة عن غريمه الأزلي برشلونة المتصدر، كما أنه غير سعيد من قرار المدرب البرتغالي بإبقاء قائد وحارس الفريق ايكر كاسياس على مقاعد الاحتياط في المباراتين الأخيرتين في الدوري.



وغاب المدرب البرتغالي كما جرت العادة عن المؤتمر الصحافي الذي تبع مباراة سلتا فيغو وناب عنه مساعده ايتور كارانكا الذي اعتبر أن مورينيو لا يتخذ قرارته بناء على انتقادات وسائل الإعلام أو الجمهور، مضيفا "الجمهور يقوم بما يعتقده صحيحاً، إنه (مورينيو) مسؤول عن العمل لاستخلاص الأفضل من ريال مدريد. عندما تكون إلى جانبه تدرك حجم العمل الذي يقوم به. وإذا واجهه الجمهور بصافرات الاستهجان فذلك يعني أنهم غير سعيدين".



ورد كارانكا على صفة "الكاذب" التي أطلقتها وسائل الإعلام والجمهور على مورينيو بسبب غيابه عن حفل اختيار أفضل لاعب في العالم الاثنين الماضي نتيجة انشغاله، بحسب ما زعم، بالتحضير لمباراة سلتا فيغو، في حين ذهب لمتابعة مباراة لفريق نجله، قائلا: "لم يكشفوه (أي ليس هناك أي شيء يستحق الكشف عنه)، قال إن عليه العمل وهذا ما فعله. ذهب لاحقاً لمشاهدة نجله. في هذه الحياة ليس هناك أي شيء أجمل من التواجد إلى جانب نجلك بعد أن تنهي واجباتك، وهو انهاهم (أي أنهى التحضير لمباراة سلتا فيغو)".