كلنا معك يالأحمر آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

اليوم في مواجهة المنتخب القطري الشقيق بدورة كأس الخليج العربي 21 لكرة القدم سينطبق على لاعبينا القول المعروف «نكون او لا نكون» بعد ان وضعنا انفسنا في هذا الموقف وخذلنا جماهيرنا الوفية التي ساندت وسوف تساند الفريق في مباراة اليوم بعد نجاح الحملة التي شكلت لدعم المنتخب في خليجي 21 ولكن فرط لاعبونا في المباراتين السابقتين وخسرنا بالتعادل مع المنتخب العماني بعد مباراة باهتة من الجانبين وكانت الصدمة الكبرى واضاعة الفرص في لقاء الامارات المتطور الذي كان اول المتأهلين من المجموعة لذا فاق موقف منتخبنا خاضع للحسابات في ظل حرص مدرب الامارات على اعطاء الفرصة للاعبيه للراحة ومشاركة البدلاء الذي سيكون سلاحا ذا حدين، ونتمنى ان يحدث بمحاولة اثبات الذات من هؤلاء او العكس، ونتمنى ان لايحدث وهو ان المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريق, المهم اولا ان يكون لفريقنا الكلمة الاولى وهي السعي للفوز وهو الاهم، ومن ثم لكل حادث حديث..



المسؤولية امام لاعبينا لرد الجميل لهذه الجماهير الوفية التي ساندتهم ووقفت بجانبهم والتأكيد على ان الفرصة لازالت قائمة باذن الله امامنا ونحتاج الى دورهم في اعادة الثقة للجميع والتأكيد على ان الكرة البحرينية بخير وفيما عدا ذلك فانه سيؤكد العقدة التي تواجهنا في دورات كأس الخليج، فالكلمة لكم اليوم ونحن معكم بقلوبنا وتواجدنا لتحقيق مانصبو اليه جميعا، وهو تحقيق كأس دورة الخليج لكرة القدم. نجوم خليجي 21 لايزال الطريق مفتوحا ليبرز اكثر من نجم في خليجي 21 وكما اشارت سابقا فان الصراع الاقوى والامتع في هذه الدورة هو صراع القنوات الفضائية التي تفنن مقدمو البرامج فيها للتألق وسحب البساط من القناة نفسها اولا بالانفراد بالافضل ومن ثم انعكاس ذلك على التألق والنجومية في القنوات التي تحرص على تقديم المواد الدسمة لمشاهديها وتلفت اليها الانظار، وان كان بشكل اقوى في قناتي ابوظبي الرياضية والكأس والكلمة ستكون للمشاهدين ومن بعدهم اراء الفنيين من الاخوة الاعلاميين، لذا يمكننا ان نطلق على خليجي 21 صراع القنوات.



نقلاً عن صحيفة "الأيام" البحرينية

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