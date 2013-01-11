ماسكيرانو ميسي يسير على طريق الأسطورة آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: برشلونة - د ب أ

أكد اللاعب الأرجنتيني الدولي خافيير ماسكيرانو مدافع برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أن مواطنه وزميله ليونيل ميسي "يسير على طريق الأسطورة" بعدما فاز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الرابعة على التوالي رغم أنه لا يزال في الخامسة والعشرين من عمره.



وأحرز ميسي نجم هجوم برشلونة يوم الاثنين الماضي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2012 واحتكر الجائزة للعام الرابع على التوالي.



وقال ماسكيرانو ، في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، "إنه (ميسي) لاعب يسير على الطريق ليصبح أسطورة. ونظرا لأنه ما زال في الملاعب ونظرا لسنه الصغيرة، ما زالت الفرصة أمامه كبيرة".



وأوضح ماسكيرانو "نتحدث عن لاعب ما زال في الخامسة والعشرين من عمره لكنه حقق ما لم يحققه أي لاعب في التاريخ وأحرز جائزة الكرة الذهبية أربع مرات".



وأعرب ماسكيرانو عن افتخاره باللعب لأفضل فريق في العالم. وقال "حالفني الحظ بالتواجد مع أكبر الفريق ليس فقط للتاريخ الهائل الذي يمتلكه برشلونة ولكن أيضا لأنه فريق لا يقارن بالآخرين مع احترامي لجميع أعضاء الفريق".