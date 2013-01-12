الجزائري بلفوضيل يحلم بارتداء قميص ريال مدريد آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: دبي – إبراهيم عمر

أعرب المهاجم الجزائري اسحاق بلفوضيل، نجم نادي بارما الإيطالي عن أمله في تحقيق حلمه الذي يتمثل في اللعب لنادي ريال مدريد الإسباني، مؤكداً أنه يحاول تطوير قدراته مع فريقه من أجل الوصول للمرحلة التي يستطيع فيها لفت اهتمام النادي الملكي.



وأبرزت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، والمقربة من ريال مدريد، تصريحات بلفوضيل الذي يتألق خلال الموسم الحالي مع بارما، ونقلت تصريحاته للصحافة الإيطالية، حيث تحدث صراحة عن رغبته باللعب للنادي الملكي، رغم إقراره بأن الأمر ليس ممكناً في الوقت الحالي.



وقال اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً: "لا أزال شاباً صغيراً، وأمامي الكثير من الوقت للنمو وتطوير قدراتي في الدوري الإيطالي"، مشيراً إلى أنه يحلم بنيل فرصة الانتقال لنادٍ كبيير بحجم ريال مدريد.



وأشادت الصحيفة -التي تمثّل لسان حال ريال مدريد- باللاعب الجزائري، مؤكدة أنه لفت الأنظار خلال الموسم الحالي ببروزه مع بارما، حيث سجل ستة أهداف جعلت أندية إيطالية كبيرة مثل يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان تفكّر في الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.



وذكرت "ديفنسا سنترال" أن بلفوضيل يمتلك إمكانات فنية كبيرة، ولديه ميزة تسجيل الأهداف عن طريق الرأس، مبينة أن المستويات التي يقدّمها مع بارما ستجعله تحت المراقبة من الجميع، سواء من فرق "الكالتشيو" أو الأندية الأوروبية الأخرى.



والتحق بلفوضيل المولود في مدينة مستغانم الجزائرية، بنادي بارما منتصف العام الماضي، قادماً من نادي ليون الفرنسي، وتنقل قبل ذلك بين أكثر من نادٍ فرنسي وإيطالي، من بينها بولونيا ونانت، علماً بأنه دافع عن ألوان منتخبات فرنسا للناشئين والشباب، وكذلك المنتخب الأولمبي.



ووافق اللاعب على تمثيل منتخب الجزائر الأول، لكنه اعتذر عن المشاركة معه في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق الشهر الجاري في جنوب إفريقيا، مرجعاً ذلك إلى رغبته في إثبات جدارته مع بارما، على أن يلتحق بصفوف "الخضر" بعد البطولة.