الصحف العمانية تصب جام غضبها على لوغوين آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: مسقط - فرانس برس

صبت الصحف العمانية الصادرة اليوم السبت جام غضبها على الفرنسي بول لوغوين مدرب منتخب عمان لكرة القدم، بعد الخروج المبكر من منافسات "خليجي 21" في البحرين، وطالبت بإقالته ومحاسبة المتسبب في عدم ظهور المنتخب العماني بالمستوى المطلوب.



وكتبت جريدة عمان الحكومية تحت عنوان "آه يالقهر. منتخب يحرق الأعصاب. ودع البطولة من أوسع الأبواب"، وانتقدت الأسلوب والطريقة التي لعب بها المنتخب أمام الإمارات وضياع الفرص التي أصبحت سمة لازمت المنتخب العماني في البطولة.



صحيفة الوطن عنونت على صفحتها الأولى "حان وقت الحساب"، حيث طالبت بمحاسبة المتسبب في النتائج التي حققها المنتخب العماني في الدورة.



اما جريدة الشبيبة فقد كتبت تحت عنوان "رفضنا الهدايا وخسرنا"، مضيفة بأن المنتخب العماني "رفض الهدية التي قدمها منتخب البحرين الذي كان متقدما على قطر في المباراة الثانية، إضافة إلى لعب المنتخب الإماراتي بالصف الثاني".



وعنونت جريدة الزمن "منتخبنا يجر اذيال الخيبة".



يذكر ان منتخب عمان احرز اللقب الخليجي مرة واحدة في تاريخه في النسخة التاسعة عشرة على ارضه عام 2009 بقيادة مدرب فرنسي آخر هو كلود لوروا.



وكان الاتحاد العماني لكرة القدم مدد قبل أيام من انطلاق "خليجي 21" عقد لوغوين حتى عام 2016.