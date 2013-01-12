العراق يختار الإمارات مكانا لمبارياته في تصفيات آسيا 2015 آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: المنامة - فرانس برس

اختار الاتحاد العراقي لكرة القدم استاد الأهلي في مدينة دبي الإماراتية مكانا لخوض استحقاقات منتخبه في مشوار تصفيات كأس آسيا 2015 التي يستهلها بملاقاة أندونيسيا في السادس من فبراير/شباط، المقبل حسب عضو مجلس إدارة الاتحاد العراقي قادر شمخي.



وذكر شمخي، الموجود مع بعثة منتخب بلاده المشارك في "خليجي 21" بالمنامة، لفرانس برس أن "سبب اختيار مدينة دبي الإماراتية يأتي في إطار وجود جالية عراقية كبيرة فيها من الممكن أن تقوم بمساندة ومؤازرة المنتخب".



ولم يتطرق شمخي إلى باقي مباريات المنتخب في تصفيات مونديال 2014.



وتابع "المساندة مهمة جدا وقد عانى المنتخب في الفترات الماضية من ابتعاده عن جماهيره وأنصاره، لكن في الإمارات من المؤكد أنه سيجد مثل هذا الدعم والمساندة الجماهيرية".



ويلعب المنتخب العراقي في تصفيات آسيا 2015 ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتحبات أندونيسيا والصين والسعودية.