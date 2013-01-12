تشلسي يستعيد المركز الثالث من توتنهام في الدوري الإنكليزي آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: لندن - فرانس برس

استعاد تشلسي المركز الثالث على لائحة الترتيب بعد فوزه على مضيفه ستوك سيتي 4-صفر، وتعادل توتنهام مع مضيفه كوينز بارك رينجرز صفر-صفر، اليوم السبت، في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



في المباراة الأولى، شهد ملعب "بريتانيا ستاديوم"، قصة قد لا تتكرر إلا نادرا بطلها الايرلندي جوناثان والتر الذي سجل هدفين خطأ في مرمى فريقه من ضربتي رأس وأهدر ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.



وتفوق ستوك سيتي ميدانيا في نصف الساعة الأولى وسنحت له فرصتان أبطل مفعولهما الحارس التشيكي بيتر تشيك، قبل أن تميل الكفة لمصلحة تشلسي الذي غاب عنه لاعب وسطه ومهاجمه جون اوبي ميكل وفيكتور موزيس، لالتحاقهما بمنتخب نيجريا المشارك في نهائيات أمم إفريقيا، فيما شارك معه المهاجم السنغالي ديمبا با المنتقل من نيوكاسل.



وسنحت لتشلسي في ربع الساعة الأخير من الشوط الأول فرصتان أيضا كان لهما الحارس البوسني اسمير بيغوفيتش بالمرصاد قبل ان يرتبك دفاع ستوك سيتي في الوقت بدل الضائع ويسجل والترز برأسه أول أهداف المباراة خطأ في مرمى فريقه عندما حاول إبعاد كرة عرضية من أمام الإسباني خوان موتا (45+2(.



وفي مستهل الشوط الثاني، أنقذ بيغوفيتش مرماه من هدف ثان عندما وضع قدمه اليمنى في وجه صاروخية أشلي كول (51)، ورد الترينيدادي كينوين جونز بكرة قوية بعيدة المدى حولها تشيك الى ركنية (54(.



وأهدى والترز تشلسي هدفا ثانيا عندما حاول مجددا إبعاد كرة من ركلة ركنية برأسه فتحولت الى داخل شباك فريقه (62(.



وحصل ماتا على ركلة جزاء بعد إسقاطه داخل المنطقة من قبل الألماني روبرت هوث انبرى لها فرانك لامبارد مسجلا الهدف الثالث للضيوف (65) والسابع له في البطولة.



وأضاف البلجيكي ايدين هازار الهدف الرابع بتسديدة من خارج المنطقة (73(.



ومن سوء طالع والترز أنه حصل على ركلة جزاء بعد مخاشنة من البديل جون تيري فأحب التخفيف عن نفسه، وحاول تنفيذها لكنه أكمل اخفاقاته وأطاح بالكرة في المدرجات.



ورفع تشلسي الذي يملك مباراة مؤجلة مع ساوثمبتون، رصيده الى 41 نقطة مقابل 40 لتوتنهام الذي اكتفى بتعادل سلبي مع كوينز بارك رينجرز على ملعب لوفتوس رود وأمام أكثر من 18 ألف متفرج.



وفوت جيرماين ديفو والتوغولي إيمانويل اديبايور في ظهوره الأخير مع فريقه قبل الالتحاق بمنتخب بلاده المشارك في أمم إفريقيا، فرصة خطف النقاط الثلاثاء في الدقيقة الخامسة في اوضح فرصة خلال اللقاء، عندما سدد الاول كرة من 20 مترا ارتدت من القائم الى الثاني الذي تابعها بقوة بيد أن الحارس الدولي البرازيلي السابق جوليو سيزار تألق في ابعاد خطرها.



ويحقق ريدناب نتائج مرضية مع كوينز بارك رينجرز حرمانه تشلسي من البقاء في المركز الثالث الذي تحول الى توتنهام، بفوزه عليه 1-صفر في المرحلة السابقة في عقر داره لأول مرة منذ 17 مارس 1979/أذار (1-3) في دوري الأضواء، ولأول مرة على الاطلاق في منافسات الدوري منذ 4 ابريل 1983/نيسان، عندما خسر أمامه في دوري الدرجة الثانية حينها (صفر-2).



وارتفع رصيد كوينز بارك رينجرز الى 14 نقطة وبقي في المركز الأخير بعد أن قلب ريدينغ تخلفه امام ضيفه وست بروميتش البيون صفر-2 الى فوز 3-2 في الدقائق الثماني الاخيرة من زمن المباراة.



وافتتح البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل لوست بروميتش البيون اثر تمريرة من جيمس موريسون (19) الذي أضاف الهدف الثاني في الشوط الثاني (69) رافعا رصيده الى 8 أهداف هذا الموسم.



وشهدت الدقائق الثماني الأخيرة تحولا جذريا فقلص المالي جيمي كيبي الفارق من متابعة رأسية لعرضية غاريث ماكليري (82)، وأدرك آدم لوفوندر التعادل من ركلة جزاء تسبب بها السويدي يوناش اولسون (88)، وسجل الروسي بافل بوغربنياك هدف الفوز للفريق المحلي من متابعة لتمريرة اليكس بيرس الرأسية (90(.



واكتفى ايفرتون الخامس بنقطة واحدة من تعادله سلبا مع سوانسي سيتي، وانتهت مباراة نوريتش سيتي مع ضيفه نيوكاسل يونايتد بالنتيجة ذاتها.



وسقط استون فيلا مجددا على ارضه امام ساوثمبتون بهدف وحيد من ركلة جزاء تسبب بها الايرلندي ايندا ستيفنز بعرقلته جاي رودريغيز ونفذها ريكي لامبرت بنجاح (34) رافعا رصيده الى 9 أهداف.



وهزم سندرلاند ضيفه وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة افتتحها السويدي سيباستيان لارسون بقذيفة من خارج المنطقة (12).



وفي الشوط الثاني، أضاف سندرلاند هدفا سريعا سجله آدم جونسون من داخل المنطقة (47)، وختم الايرلندي جيمس ماكلين بالهدف الثالث (74).



وتعادل فولهام مع ضيفه ويغان اثلتيك 1-1.



ووضع اليوناني يورغوس كاراغونيس أصحاب الأرض في المقدمة بعدما تلقى كرة داخل المنطقة من الالماني ساشا ريثر تابعها بيمناه في شباك الحارس العماني علي الحبسي (22).



وفي الشوط الثاني، أعاد الارجنتيني فرانكو دي سانتو الأمور إلى نقطة الصفر بإدراكه التعادل بقذيفة بعيدة المدى (71).



وتختتم المرحلة غدا بقمتي مانشستر يونايتد المتصدر ووصيف البطل مع ليفربول وأرسنال مع مانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب.