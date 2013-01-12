حاكموا الهريفي آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

•تتباين الآراء حيال دورة الخليج لدرجة لم نعد نعرف أين الصح، وأين الخطأ ؟



• ثمة من يجزم أن الدورة شاخت، و لا بد من إحالتها على المعاش، و هناك من يؤكد أنها في عز شبابها، ولابد من استمرارها .



• أميل إلى « تشبيبها» ولهذا لا أجد غضاضة من القول إنني مع استمرارها أيا كان المعارضون .



• يجب أن يعرف أهلي في الخليج أن بينهم من يسعى إلى تدميرها، بل توقفها لربما لأجندة غير رياضية، و لربما لمجرد تأكيد مقولة نحن ضدها، دونما تفنيد أسباب الرفض، و هؤلاء لا يعول عليهم و لا على آرائهم .



• اليوم السعودية و الكويت في مواجهة الفرصة والفرصتين، بل في مواجهة تاريخ ... و تنافس و قصة ديربي لا ينتهي .



• لا بد أن نفوز هكذا العنوان الصريح للمباراة، و هكذا هي الحسابات فمن يرافقني في رحلة التفاؤل .



• من يرفض الفوز أي فوز فهو في رأيي إنسان « مت .. شائم» أقول هذا بعد أن قال أحد المتحذلقين فوزنا على اليمن لا أعتبره فوزا، دون أن يوضح كيف و ليش ؟!.



• بعضهم يرمون عبارات لا تفسير لها، و بعضهم يمتعظ حتى بعد الفوز، و هنا من الواجب استحضار « فرويد» لتحليل الحالة، وتحليل نفسيات الممتعظين .



• صرخ أحد الزملاء بصوت عال صم أذن من جاوره المكان مطالبا بمحاكمة الكابتن فهد الهريفي في وقت لم يطالب بمعاقبة الطرف الثالث والثاني في القضية أقول معاقبة لكي لا أشاركه المحاكمة و المماحكة .



• يبدو أن المرحلة كشفت من « متعصب» و من معصب، ويالها من مرحلة جميلة حتى في سوادها .



•ريكارد قاتل ... ريكارد يجب أن يغادر .. ريكارد « لهف فلوسنا» هل هذه عبارات مقبولة و معقولة .



• طالبوا و أنا معكم بالبحث عن أسباب التراجع إن أردنا المعالجة، وإن كان ريكارد جزءا منها فليرحل. أما أن نسمح لكل من اجتهد في الحديث عنه، و عن تاريخه فهنا سيضحك علينا كثر، وأولهم جيراننا .



• يحاولون بصورة أو بأخرى إيجاد فجوة بين الناقد والمتلقي باصطناع إثارة مبتذلة الهدف منها تشويه الناقد أمام من يثقون به .



• بعض زملائي يعتبرون أحيانا نقدنا لممارساتهم حقدا و غيره و ما شابه ذلك في وقت نعتبره أقل الواجبات تجاه من نتمنى لهم النجاح في أي وسيلة إعلامية يدعون لها .



• من مصلحة دورة الخليج أن يبقى المنتخب السعودي هذا الكلام ليس لي و لا لمسؤول أو مشجع سعودي، بل لمسؤول قطري و آخر بحريني .



• لو غادر منتخبنا لا سمح الله فكثير من البرامج سيتوقف بنصها في خليجي 21 أعني البرامج التلفزيونية .





نقلاً عن صحيفة "عكاظ" السعودية

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