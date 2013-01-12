صبحي ينفي بيع استاد القاهرة لشركة إسرائيلية آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: القاهرة - جمال محمد

نفي الدكتور أشرف صبحي مدير عام هيئة استاد القاهرة الدولي ما تردد حول الاتجاه لبيع الاستاد لشركة إسرائيلية، وكانت تقارير إعلامية قد خرجت في الساعات الأخيرة تؤكد وجود مخطط يقوده العامري فاروق وزير الدولة لشؤون الرياضة لبيع استاد القاهرة لشركة (آى أم جى) وهى شركة رأسمالها يتردد أنه يهودي، وإنها مملوكة لحسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب، وأنها نفس الشركة التي تقدمت بعرض للاستثمار باستاد القاهرة في عهد حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق عام 2010 في أثناء تولي أحمد نظيف رئاسة الحكومة المصرية وقتها، إلا أن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق تدخل حينها رافضا مخطط صقر لبيع استاد القاهرة للشركة نفسها.



وقال صبحي في تصريح خاص لـ "العربية.نت": "لا توجد أي نية لبيع الاستاد إلى أي شركة أجنبية، أو منح أي شركة أجنبية حق الاستثمار بداخل الاستاد تحت أي مسمى أو نظام، لافتا أن وجود عدة مشاريع لتسويق الاستاد، مشددا على أنها كلها مشاريع خاصة بالهيئة، وهي التي ستقوم بأمر التسويق.



ولفت، رئيس هيئة الاستاد المصري العملاق الأكبر والأقدم في القارة الإفريقية، أن هناك شركة أجنبية تقدمت بعرض لوزارة الاستثمار المصرية، إلا أنه قوبل بالرفض دون حتى مناقشته.



وكانت التقارير الإعلامية قد أكدت أن وزير الرياضة عقد جلسة الأسبوع الماضي مع أسامة صالح وزير الاستثمار المصري، بحضور مندوبين من شركة (آى أم جى) للاتفاق على بيع الاستاد بحجة تحويله إلى منطقة استثمارية بهدف إقامة مدينة رياضية متكاملة تواكب أحدث المواصفات العالمية وتدر عائدا ماديا على وزارة الرياضة.