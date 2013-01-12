عيد عقد ريكارد كبير جداً ولا نفكر في تغييره آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: المنامة - فرانس برس

كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد أن عقد مدرب المنتخب، الهولندي فرانك ريكارد كبير، وألا بحث حاليا في تغييره، لوجود استحقاقات مقبلة، وأولها تصفيات كأس آسيا.



وقال عيد على هامش "خليجي 21" في البحرين "من حق المدرب أن يخفي القيمة الخاصة بالعقد الخاص به، وليس من حقنا إعلان تلك القيمة طالما أنها رغبة المدرب، والأمر المؤكد أن قيمة العقد بالفعل كبيرة جدا".



وتابع "نحن لا نفكر في تغيير المدرب، لأن المنتخب السعودي لديه استحقاقات مهمة في المرحلة المقبلة، أولها تصفيات كأس آسيا، فعلينا أن ندعم المدرب ولا نفكر في عملية التغيير".



وأوضح في هذا الصدد "لا تنسوا أن لدينا العديد من الاستحقاقات في المرحلة المقبلة، وأرى أنه لن يكون هناك أي داع لتغيير المنظومة، طالما أن هناك استحقاقات تنتظر المنتخب، وبطولة كأس الخليج ليست نهاية المطاف، فأمامنا تصفيات كأس آسيا 2015 والتي تتطلب وجود المدرب مع الأخضر".



وأضاف عيد، الذي انتخب مؤخرا رئيسا للاتحاد السعودي لكرة القدم، "لم يقدم ريكارد المطلوب منه، رغم الامكانيات المتوفرة للمنتخب السعودي، فهناك خلل فني يجب ان يتم علاجه، فرايكارد لم يفشل ولكن قد يكون غير موفق"؟



كما تحدث عن استضافة "خليجي 22" على اعتبار أن السعودية هي المكان البديل في حال رفض ملف العراق، قائلا: "كل مدن المملكة لديها الرغبة في استضافة البطولة الخليجية، ولكن لن نتدخل قبل أن يتم رفض طلب العراق في استضافة البطولة، وإذا كانت هناك رغبة في أن يستضيف العراق البطولة، فنحن سنرحب بذلك، أما إذا كانت هناك رغبة في أن تستضيفها المملكة، فنحن جاهزون لذلك".