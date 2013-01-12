مدير المنتخب القطري يطالب اتحاد الكرة بمحاسبة المقصرين آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: الدوحة - د ب أ

أكد عبدالرحمن المحمود مدير المنتخب القطري الأول لكرة القدم، صباح اليوم السبت، أن الجميع من جهاز فني وإداري ولاعبين يتحملون مسؤولية خروج العنابي من سباق المنافسة على لقب كأس الخليج المقامة حاليا بالعاصمة البحرينية المنامة، معتبرا أن النتائج المسجلة تعتبر دون الطموحات.



وقال المحمود: "لا يجب أن نلقي باللوم على بعضنا البعض..الإخفاق يتحمل مسؤوليته الجميع ويجب أن تكون هناك جلسة لتحديد المسؤوليات والمحاسبة، والأهم هو مواجهة هذا الخروج بروح العقلانية والموضوعية ووضع اليد على كل الأخطاء والسلبيات في الفريق بعيدا عن الانفعالية..لن نبرئ أنفسنا من المسؤولية كجهاز إداري وعلينا أن نتحلى بالشجاعة".



وتابع: "لم أكن أتوقع أن نغادر البطولة من الدور الأول وكان بالإمكان تحقيق نتائج أفضل، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم يجب أن يقف معنا ويواجه كل من قصر منا في أداء مهامه ويقوم بالمحاسبة، أنا لا أتحدث عمن يجب أن يبقى مع المنتخب أو من سيغادر، وإنما أتحدث عن ضرورة الجلوس مع جميع الأطراف وأولهم أنا كمدير للفريق من أجل معرفة أسباب هذه النتائج ويتخذ القرارات التي فيها مصلحة منتخبنا، أنا لا أطالب بإقالة المدرب باولو أتوري ولكن أطالب بأن تتم دراسة الأشياء التي قادتنا لهذا الإخفاق ويجدون العلاج للوصول إلى ما هو أبعد من ذلك".



وحول مصير المدرب أتوري قال المحمود: "القرار الأول والأخير بيد رئيس الاتحاد ولا يمكنني الخوض في هذا الموضوع لأنه يتجاوز صلاحياتي..ما يهمني في المقام الأول هو أن تكون هناك جلسة محاسبة وأيضا تقييم شامل لهذه المشاركة وأسباب الإخفاق ونبحث معا عن الحلول؛ لأنه ستكون في انتظارنا رهانات كبيرة في الأسابيع القليلة المقبلة".