يوفنتوس ستاديوم أكثر الملاعب رعباً للخصوم في العالم آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: دبي - آيات عبدالله

تصدر معقل يوفنتوس الإيطالي الشهير باسم "يوفنتوس ستاديوم" قائمة أكثر الملاعب رعبا للخصوم في العالم، وذلك بسبب المخاوف التي تعتري الفرق المنافسة حين نزولها للعب على أرضه، متفوقا على العديد من الأندية العالمية التي تمتلك ملاعب عريقة وشهيرة.



جاء ذلك خلال الدراسة التي أعدها موقع "فوتبول كلوب رانكينجز" المختص بشؤون وإحصائيات كرة القدم العالمية، وشملت اختيار عشرة ملاعب عالمية تمثل الرعب للفرق التي تحل فيها، حيث احتل ملعب دراجو الذي يتبع بورتو البرتغالي المركز الثاني، بينما حل ملعب الكامب نو الخاص ببرشلونة في المركز الثالث.



وجاء ملعب ترك تلكيوم ارينا الخاص بغلطة سراي التركي في المركز الرابع، بينما حل ستامفورد بيرديج التابع لتشيلسي الإنكليزي في المركز الخامس، تلاه دونباس ارينا التابع لشاختار دونسيك الأوكراني سادسا.



واحتل ملعب ساينال ايدونا بارك الخاص بدرتموند الألماني المركز السابع، تبعه ملعب الاتحاد التابع لمانشستر سيتي الإنكليزي ثامنا، تلاه ملعب سانتياغو بيرنابيو الخاص بريال مدريد في المركز التاسع، في حين جاء ملعب اولترافورد الخاص بمانشستر يوناتيد الإنكليزي في المركز العاشر.



ويأتي اختيار يوفنتوس ستاديوم، الذي يتسع لنحو 41000 متفرج بهذا الموقع، كونه يعد من أكثر ملاعب العالم تشجيعا للجماهير التي تمثل قوة إضافية لفريقها، حيث إنه طوال عام كامل، وتحديدا عام 2012 لم يخسر اليوفنتوس على أرضه سوى مرة واحدة.



وكان نفس الملعب قد اختير الشهر الماضي لجائزة أفضل ملعب كرة قدم في إيطاليا، عن طريق تصويت جماهيري شارك فيه أكثر من 60 ألف قارئ لصحيفة لجازيتا الإيطالية الشهيرة، متفوقا على ملعب سان سيرو الذي يتبع قطبي ميلان.