أحمد عيد اجتماع خلال اليومين المقبلين يحدد مصير ريكارد آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04 المصدر: الرياض - محمد الشاهين

شدد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ أحمد عيد على أن إقالة ريكارد ليست بيده وحده، وإنما قرار جماعي من قبل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي بأكلمه، وقال: "سنجتمع خلال اليومين المقبلين لتحديد مصير بقاء ريكارد من عدمه، وإن كانت إقالته في صالح الكرة السعودية سيتم إعلان الموضوع مباشرة".



وامتدح أحمد عيد ما صرح به الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل بإعلانه التكفل بقيمة الشرط الجزائي لإقالة ريكارد في حال رغب الاتحاد السعودي بذلك، وقال بهذا الخصوص: "الأمير نواف رجل مواقف، وأشكره على تكفله بقيمة الشرط الجزائي، وأعترف بأنها كانت إحدى العوائق أمام التفكير بقرار الإقاله".



ونفى أحمد عيد استقالة مدير المنتخب السعودي الأول خالد المعجل بعد الخروج من بطولة الخليج، وقال: "ليس لدي أي علم حول قرار استقالة خالد المعجل، وهو أحد الكفاءات السعودية المميزة، ولا نية لدينا بإبعاد المعجل خلال الفترة المقبلة".



وصاحب خروج المنتخب السعودي الكثير من المطالبات الجماهيرية والإعلامية بإقالة الهولندي فرانك ريكارد من تدريب المنتخب السعودي، بعد جملة النتائج السلبية خلال سنه وخمسة أشهر من توليه منصب المدير الفني للمنتخب السعودي.