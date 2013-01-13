الأهلي ينفي تقدم الهلال السعودي بعرض لضم أبوتريكة آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: القاهرة - جمال محمد

نفى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري خالد الدرندلى تقدم نادى الهلال السعودي بأي عرض رسمي أو شفوي لضم لاعب الفريق محمد أبوتريكة خلال تواجد بعثة الفريق الأحمر في السعودية.



وقال الدرندلي لـ "العربية.نت": "مسؤولو الهلال لم يظهروا رغبتهم في ضم أبوتريكة، لا سيما وأن فكرة رحيله عن الأهلي غير مطروحة، سواء من جانب اللاعب نفسه أو إدارة النادي، فهناك اتفاق غير مكتوب على ضرورة أن يختتم أبوتريكة مشواره الكروي مع الأهلى".



وأشار الدرندلي رئيس بعثة الأهلي في السعودية إلى أنه لم يتلق أيضا أية عروض لاي لاعب بالفريق خلال فترة التواجد بالسعودية، ولم يكن هناك كلام بشأن أي مطالب لأندية سعودية تريد ضم لاعبين من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وكانت تقارير إعلامية مصرية قد أشارت إلى أن نادي الهلال أجرى مفاوضات لضم أبوتريكة خلال تواجد بعثة الأهلي في السعودية، بل إن بعض هذه التقارير أشارت إلى وجود مفاوضات من الأهلي لضم محمد الشلهوب لاعب الهلال.



ووجه الدرندلى الشكر إلى مجلس إدارة نادى الهلال السعودي برئاسة الأمير عبدالرحمن بن مساعد للحفاوة الشديدة التي لاقتها البعثة طوال فترة التواجد في السعودية منذ أن وصلت إلى أرض المطار.



وأكد الدرندلى أنه وجه دعوة مفتوحة إلى الأمير عبدالرحمن بن مساعد لزيارة النادي الأهلي في أي وقت يتواجد خلاله بالقاهرة لأن القلعة الحمراء تتشرف بزيارته.



وتعود بعثة فريق الأهلي لكرة القدم إلى القاهرة مساء اليوم الأحد قادمة من السعودية، بعد أداء مباراة الهلال السعودي الودية والتي انتهت بالتعادل 1-1 فى مهرجان اعتزال اللاعب الدولي السابق عبدالله الشريدة.