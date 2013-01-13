الدوري الإسباني برشلونه يهزم ملقا ويواصل مسلسل الإنتصارات

اتليتكو يهزم سرقسطه

حسم برشلونة المتصدر الفصل الاول من مواجهته مع مضيفه ملقة وواصل مسلسل انتصاراته المتتالية بعد ان تغلب عليه 3-1 اليوم الاحد على ملعب "لا روزاليدا" في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.ويتحضر برشلونة لمواجهة ملقة مجددا الاربعاء المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة الكأس التي يحمل لقبها، قبل ان يعود الى "لا روزاليدا" مجددا بعد سبعة ايام لخوض الاياب.ونجح النادي الكاتالوني في مواصلة مسلسل انتصاراته وحقق فوزه الثاني عشر على التوالي والثامن عشر هذا الموسم بوجود مدربه تيتو فيلانوفا الذي خالف التوقعات وتواجد على مقاعد الاحتياط بعد ان غاب عن مباراة منتصف الاسبوع في الكأس ضد قرطبة (5-صفر) لسفره الى الولايات المتحدة حيث اجرى فحوصات بعد عملية استئصال الورم المتجدد في الغدة اللعابية.واصبح "بلاوغرانا" الذي لم يذق طعم الهزيمة هذا الموسم، على بعد 4 انتصارات متتالية من معادلة الرقم القياسي (16 فوزا على التوالي) المسجل باسمه بالذات وحققه بين 16 تشرين الاول/اكتوبر 2010 و12 شباط/فبراير 2011، وهو يبتعد في الصدارة بفارق 11 نقطة عن اتلتيكو مدريد الذي فاز اليوم على ريال سرقسطة 2-صفر، و18 عن غريمه الازلي ريال مدريد حامل اللقب الذي اكتفى امس بالتعادل مع الجريح اوساسونا صفر-صفر.وعاد الى برشلونة نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي الذي اصبح الاثنين الماضي اول لاعب يتوج بجائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب والتي يمنحها الاتحاد الدولي ومجلة "فرانس فوتبول" للمرة الرابعة، بعد ان غاب عن مباراة الكأس في منتصف الاسبوع.ونجح ميسي في الوصول للشباك للقاء التاسع على التوالي في الدوري وعزز صدارته لترتيب الهدافين (28)، مؤكدا تفوق فريقه على ملقة اذ ان "بلاوغرانا" خرج فائزا من للمواجهة العاشرة الاخيرة التي تجمعه بمنافسه.كما ان النادي الكاتالوني لم يهدر سوى نقطتين في مواجهاته ال14 الاخيرة مع ملقة الذي يعود فوزه الاخير على برشلونة الى الثالث من كانون الاول/ديسمبر 2003 حين اكتسح الاخير 5-1.ووضع ميسي برشلونة على مسار الفوز حين افتتح التسجيل في الدقيقة 27 مستفيدا من تمريرة خاطئة من ايناسيو كاماتشو نحو حارسه الارجنتيني ويلفريدو كاباييرو، فخطفها وتوغل في المنطقة قبل ان يسددها في الشباك، مسجلا هدفه العاشر في اللقاءات التي خاضها حتى الان امام ملقة.وفي الشوط الثاني اضاف برشلونة الهدف الثاني عبر شيسك فابريغاس الذي وصلته الكرة في ظهر الدفاع بعد تمريرة طولية رائعة من ميسي، فتوغل في الجهة اليسرى للمنطقة قبل ان يسددها ارضية على يسار كاباييرو (50)، قبل ان يضيف تياغو الكانتارا، بديل فابريغاس، الهدف الثالث في الدقيقة 83 بعد مجهود فردي مميز انهاه بتسديدة من حدود المنطقة وضع بها الكرة على يمين الحارس الارجنتيني.وسجل الارجنتيني البديل دييغو بوونانوتي الهدف الشرفي لاصحاب الارض في الدقيقة 89 من ركلة حرة عجز الحارس فيكتور فالديز عن صدها.

واصل فريق أتليتكو مدريد مطاردته لبرشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه ريال سرقسطة بهدفين نظيفين، اليوم الأحد، في المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.



ورفع أتليتكو رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف برشلونة المتصدر والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع مضيفه ملقة.



ويتفوق أتليتكو مدريد بفارق سبع نقاط أمام صاحب المركز الثالث، ريال مدريد حامل اللقب والذي تعادل مع مضيفه أوساسونا سلبيا أمس السبت.



وفي أعقاب الهزيمة ظل ريال سرقطسة في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.



وتقدم لاعب الوسط البرتغالي تياغو مينديز بهدف لأتليتكو مدريد بعد مرور نصف ساعة من بداية المباراة، بعدما تلقى تمريرة طولية من الحارس البلجيكي تيبوت كورتوا.



وتكفل المهاجم الكولومبي الدولي راداميل فالكاو جارسيا بتسجيل الهدف الثاني لأتليتكو في الدقيقة 38 من ضربة جزاء.



ورفع فالكاو رصيده في الموسم الحالي من الدوري الإسباني إلى 18 هدفا ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين بفارق هدفين أمام كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد وصاحب المركز الثالث بالقائمة، وبفارق تسع أهداف خلف المتصدر، ليونيل ميسي نجم برشلونة.



وانفرد ريال بيتيس مؤقتا بالمركز الرابع بفوزه الثمين 2-صفر على ضيفه ليفانتي



ورفع بيتيس رصيده إلى 34 نقطة لينفرد بالمركز الرابع بفارق ثلاث نقاط أمام ملقة الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع فريق برشلونة متصدر جدول المسابقة. وتجمد رصيد ليفانتي عند 30 نقطة في المركز الثامن.



وسجل جويل كامبل وروبن كاسترو هدفي المباراة في الدقيقتين السابعة و63.



وقال بيبي ميل المدير الفني لريال بيتيس "لقد كانت مباراة رائعة بالنسبة لي، لأن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم على أرض الملعب".



وأشار إلى أن كاسترو "يفعل كل شيء بشكل رائع في الموسم الحالي"، ولكنه نفى أن يكون فيسنتي دل بوسكي المدير الفني للمنتخب الإسباني قد تحدث اليه هاتفيا لطلب استدعاء اللاعب المخضرم إلى صفوف المنتخب الوطني.



ومن جانبه أوضح خوان مارتينيز المدير الفني لليفانتي، أن كاسترو "لعب دورا في غاية الأهمية في فوز ريال بيتيس اليوم، إنهم يستحقون الفوز".



وخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة ريال سوسيداد مع ضيفه ديبورتيفو لاكورونا.



وبادر المهاجم البرتغالي بيزي بالتسجيل لصالح ديبورتيفو في الدقيقة 27 ولكن المهاجم المكسيكي كارلوس البيرتو فيلا نجح في إدراك التعادل لسوسيداد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.



ولعب ديبورتيفو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 64 بعد طرد مدافعه البرازيلي فابيانو إيفالدو لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.



وارتقى ديبورتيفو لاكورونا من المركز العشرين الأخير إلى المركز التاسع عشر برصيد 16 نقطة مقابل 26 نقطة لسوسيداد في المركز التاسع.