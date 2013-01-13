السعودية لجنة المنشطات توقف حارس الهلال شراحيلي مؤقتاً آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: العربية.نت

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد، تلقيه خطاباً رسمياً من الاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد بإيقاف حارس الفريق خالد شراحيلي مؤقتاً، بعد ثبوت عينة إيجابية من نتيجة فحص المنشطات التي خضع لها اللاعب بعد مباراة الفريق أمام الاتحاد ضمن دوري المحترفين السعودي في مكة المكرمة.



وقال النادي إن اللاعب سيحضر يوم الأربعاء المقبل جلسة الاستماع في مقر لجنة المنشطات قبل اتخاذ قرار إيقافه لمدة موسمين.



وكان شراحيلي من ضمن بعثة المنتخب السعودي المشارك في خليجي 21 والذي خرج من الدور الأول بعد خسارته بهدف نظيف أمام الكويت في الجولة الأخيرة.