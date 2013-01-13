الصحف السعودية تنتقد الأخضر بقسوة آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: الرياض - فرانس برس

صبت الصحف السعودية جام غضبها على منتخب بلادها والمدرب الهولندي فرانك رايكارد بعد السقوط أمام الأزرق الكويتي صفر-1 في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثانية ضمن "خليجي 21" في المنامة.



صحيفة "الرياضية" المتخصصة كتبت تحت عنوان "وافضيحتاه" إن المنتخب السعودي "فشل في تسجيل أكثر من هدفين في مرمى اليمن لتصبح المشاركة السعودية الأضعف على مدار تاريخ دورات الخليج، حيث لم يسبق أن خرج المنتخب السعودي بهذه المحصلة الضعيفة من الأهداف التي لم تتجاوز هدفين سوى في الدورة الأولى".



بدورها عكست صحيفة "الرياضي" شعور الجماهير السعودية بخيبة الأمل تجاه منتخب بلادها، وقالت تحت عنوان "أخضرنا يابس والأزرق داعس" إن المنتخب "فشل في تحقيق التأهل الذي كان يبحث عنه بعد تلقيه الصفعة الثانية في البطولة أمام المنتخب الكويتي حامل اللقب".



ورصدت "الرياضي" ردود فعل الجماهير السعودية الغاضبة عقب الخروج، وقالت تحت عنوان آخر: "الجماهير غاضبة: منتخب مجاملات جاب النكبات".



وطالبت الجماهير التي قطعت الأميال لحضور مباراة المنتخب السعودي والكويت بإقالة المدرب الهولندي ووصفته بالمفلس، وقالت: "لم يقدم أي شيء يذكر خلال توليه المسؤولية، حيث تعرضت الكرة السعودية لكثير من النكبات خلال توليه تدريب المنتخب، إضافة لعدم ثباته على تشكيل واحد لمباراتين ومجاملاته الصارخة في اختياراته للاعبين".



وخرجت صحيفة اليوم بعنوان "الخروج المر"، كما عنونت الوطن "الأخضر يسقط .. ويهدر الملايين"، مضيفة "بخفي حنين خرج المنتخب السعودي متلقيا ثاني خسارة في 3 مباريات"، أما الجزيرة" فعنونت بدورها "يا منتخبنا يا مبعثر الآمال".