الكلمة هدف آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

بطولة الخليج ليست مقياسا والا لكان المنتخب الكويتي سيد القارة وسفيرها في نهائيات كأس العالم ولكنه يحصل على البطولة ثم يتوسد كأسها حتى موعدها القادم..



بل إنه ووصيفه المنتخب السعودي في الدورة الماضية غادرا السباق الآسيوي قبل أن يعود آخر مشجع لهما من اليمن..



اقول ذلك لكل من جعل من نفسه وصيَّا على الجمهور السعودي فأوصاهم بالصبر على ريكارد..



هؤلاء يذكروني بمن كانوا يوصون جمهور النصر بالصبر على ماتورانا.. كان بعضهم يقول ما لا يؤمن به لغرض في نفس يعقوب.. وأظن أن بعض الاعلاميين الخليجيين كذلك.



ريكارد مدرب عالمي كما كان زاجالو، غير أن المنتخب السعودي ليس برشلونة، والمنتخب البرازيلي ليس المنتخب السعودي..



ريكارد يضيِّع وقته معنا ونحن نضيع عليه فلوسنا..



نقلاً عن صحيفة "الرياضي" السعودية

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