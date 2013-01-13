تسريحة بالوتيلي ضمن الأسوأ في الساحرة المستديرة

صنفت صحيفة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية تسريحة الشعر الجديدة التي ظهر بها مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي والمنتخب الإيطالي بالوتيلي خلال تدريبات فريقه ضمن قائمة أسوأ التسريحات في عالم كرة القدم.



وظهر المهاجم الإيطالي بتسريحة جديدة مع لون أشقر، حيث حظيت هذه التسريحة باهتمام الصحافة، لينجح اللاعب مرة أخرى في أن يكون محط أنظار كافة الصحف العالمية.



ومع اختلاف عادات وتقاليد شعوب العالم من دولة إلى أخرى، باختلاف المناطق والجهات الموجودة فيها، وطابع أناسها وخصوصياتهم؛ باتت الساحرة المستديرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعالم الموضة، حيث أصبح اللاعبون يواكبون آخر صيحاتها، فيتزينون بأحدث ما يوجد من تسريحات الشعر، بينما يعمد آخرون على خلق أساليب وأنماط خاصة بهم.



وكما جرت العادة، فقد تبتدع الصحف الرياضية ومواقع الإنترنت في شتى أنحاء العالم في الكشف عن العديد من الإحصائيات كنوع من الدعابة والفكاهة، حيث نشرت الصحيفة الإيطالية تقريراً ذكرت فيه بأن تسريحة الشعر الجديدة التي ظهر بها مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي قد دخلت ضمن قائمة أسوأ التسريحات في عالم كرة القدم، والتي على رأسها قصة الشعر الخاصة باللاعب البرازيلي رونالدو التي ظهر فيها خلال مونديال كأس العالم 2002.

وبحسب الاستفتاء الذي أجرته الصحيفة، فقد جاءت التسريحة التي ظهر بها رونالدو في المركز الأول كأسوأ قصة شعر في تاريخ كرة القدم بنسبة 31% من قراء الصحيفة، إذ فاجأ رونالدو العالم آنذاك بتسريحة جديدة قبل نهاية كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان عبارة عن مثلث في مقدمة رأسه الحليق، ليكشف بعد سنوات بأنه قرر القيام بهذه التسريحة الاستثنائية من أجل إلهاء الصحافيين عن إصابة عضلية تعرض لها في مطلع البطولة، لكنه لم يكن يعلم بأن العالم لم يتناسى هذه القصة الغريبة.





واختار قراء الصحيفة تسريحة الشعر الخاصة بالمدافع الدولي النيجيري "تاريبو ويست" الذي خرج بموضة جديدة عندما خاض مباريات منتخب بلاده بضفيرة مزخرفة بالألوان كثاني أسوأ تسريحة.بينما وقع الاختيار المركز الثالث على تسريحة الشعر الغريبة للاعب جايمي لورنس في المركز الثالث والذي صبغ شعره باللون الأزرق.فيما جاءت قصة بالوتيلي الجديدة في المركز الرابع كواحدة من أسوأ التقليعات، في المقابل خطف لاعب المنتخب الفرنسي جبريل سيسيه الأضواء بلحيته الشهيرة المصبوغة باللون الأصفر، ناهيك عن تسريحة الشعر المثيرة للجدل التي ظهر بها.ولم تستثنِ الصحيفة تسريحة الشعر الأغرب في تاريخ كرة القدم للنجم الكولمبي كارلوس فالديراما، حيث جاءت تسريحة "المكنسة المضفورة" – كما أطلق عليها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة لقدم – في المركز السادس.أما المركز السابع فقد كان حليف منتخب بأكلمه، وهو المنتخب الروماني المعروف بشعره الأشقر الفاتح، والذي يمنع الفريق الخصم من تمييز لاعب عن آخر نظراً لشدة التشابه فيما بينهم، حيث كان لاعبو المنتخب في كأس العالم عام 1998 قد صبغوا شعرهم باللون الأصفر في محاولة منهم لجلب الحظ.