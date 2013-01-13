ريال مدريد يستأنف ضد عقوبة راموس آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: غزة - محمود زقوت

قررت اللجنة القانونية لنادي ريال مدريد اللجوء إلى لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل استئناف عقوبة الإيقاف بحق مدافع الفريق سيرجيو راموس التي وصلت إلى خمس مباريات بعد طرده في مباراة سيلتا فيغو.



ويمني نادي العاصمة الإسبانية النفس في أن يتم تخفيف العقوبة، لاسيما وأن النادي على أبواب خوض مباريات قوية في الدوري و الكأس، معولاً على كون هذه الحالة مشابهة لحالات سبق وأن وقعت في الدوري باستمرار هذا الموسم، وكانت قراراتها أخف وطأة، ولم تصل العقوبة للإيقاف لخمس مباريات.



وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أقرت خلال اجتماعها الذي انعقد ظهر الخميس الماضي إيقاف مدافع نادي ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرجيو راموس لمدة خمس مباريات، بعد شتمه للحكم خلال مباراة فريقه أمام سيلتافيغو ضمن إياب ثمن نهائي بطولة كأس الملك، وفقاً لما جاء في صحيفة "ماركا" الإسبانية.



ورصدت اللقطات التلفزيونية صوراً لراموس خلال المباراة التي فاز بها الريال بنتيجة 4-صفر، وهو يتفوه بعبارات نابية ويوجهها للحكم عقب طرده.



ولم يكتفِ راموس بإهانة حكم الساحة ايزا غاميز، حيث توجه إلى الحكم المساعد أثناء مغادرته لملعب سانتياغو برنابيو ووجه له ألفاظ مسيئة.



ورفع أيزا غاميز تقريره عن مجريات المباراة للجنة الانضباط والتحكيم التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بغية توقيع أقصى حد من العقوبة على مدافع ريال مدريد، الذي تم طرده بعد تدخل لا رياضي في حق لاعب من سيلتا فيغو.



كما قدم راموس اعتذاره لحكم المباراة عما بدر منه قائلاً: "في كثير من الأحيان تفقد السيطرة على أعصابك وتتفوه بما لا يليق، ثم تندم لاحقا".



ولم يشفع الاعتذار الذي تقدم به راموس لاحقاً أمام الصحافيين، حيث قررت اللجنة إيقاف اللاعب، بموجب المادة 94 من قانون العقوبات الإسباني والتي تشير إلى أن إهانة الحكم أو شتمه توجب عقوبة من 4-12 مباراة تقدر من خبراء تحكميين حسب "فظاعة الشتيمة"، الأمر الذي دفع اللجنة إلى إيقاف اللاعب 4 مباريات، ناهيك عن إيقافه لمدة مباراة واحدة بموجب البطاقة الحمراء التي أشهرت في وجهه خلال المباراة.



وتابع راموس حديثه عقب نهاية المباراة "لا أريد أن أتحدث عن التحكيم، فهذا الأمر أصبح معتاداً، لن أعلق على طردي، لأن معيار الطرد عندهم هو اللعب بجدية ورجولة، في رأيي كان قرارا ظالماً، يمكنكم مراجعة كاميرات المباراة لتتأكدوا، من حسن الحظ أن الفريق حقق فوزاً مريحاً وتأهل لربع النهائي وافتتح العام بانتصار جيد".



ووضع سيرجيو راموس مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو أمام ورطة حقيقية حيث تنتظر فريقه مباراة صعبة أمام فالنسيا في اللقاء المقبل من الدوري الإسباني لكرة القدم، كما سيلتقي به في مناسبتين في دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا، إذ أن المادة 63 من نظام العقوبات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم تنص على أن العقوبة تطبق في جميع البطولات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم.