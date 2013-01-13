ريكارد أضاع كل فرص بقائه مع الأخضر آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

إن كان خروج العنابي من الدور الأول لدورة الخليج يعتبر المفاجأة الأولى في هذا العرس العربي فإن الحدث الثاني هو المستوى المتواضع الذي ظهر به الأخضر السعودي في هذه الدورة وفشله في الحصول على إحدى بطاقتي المجموعة الثانية وتلقى هزيمتين من العراق والكويت، وعزاؤه الوحيد الفوز على اليمن أضعف منتخبات الدورة.







ولاشك أن خروج المنتخب السعودي يمثل صدمة جديدة للكرة السعودية وللجمهور، والمنتخب يواصل السقوط في كل المنافسات بعد أن خرج من تصفيات بطولة أمم آسيا وتبعها بالخروج من تصفيات كأس العالم مما يؤكد أن هناك أمورا كثيرة تتطلب المراجعة من قبل قيادة الكرة السعودية لأن ما يحدث الآن بالتأكيد أمر خطير لبلد كانت تمثل قمة الكرة الخليجية ولمنتخب صاحب إنجازات كبرى يكفي حضوره أربع مرات متتالية في نهائيات كأس العالم.







عندما خرج المنتخب من تصفيات كأس آسيا تقدم رئيس الاتحاد صاحب السمو الأمير سلطان بن فهد باستقالته معلنا تحمله المسؤولية وتبعه صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بالاستقالة بعد فشل المنتخب في الصعود إلى نهائيات كأس العالم ولكن وضح الآن أن العلة ليست إدارية وإنما هي فنية بعد أن فشل الهولندي ريكارد في وضع أي بصمة على المنتخب رغم أنه أخذ فرصته كاملة بعد أن قارب العامين في قيادة الفريق وقد يتحمل الجانب الإداري جزءا من المسؤولية بإصراره على التمسك بالمدرب رغم الأصوات التي ارتفعت من قدامى اللاعبين والإعلام والجمهور الذين أجمعوا على فشل ريكارد.







مستوى المنتخب السعودي في هذه الدورة لا يتناسب مع سمعة الكرة السعودية ولا يمكن أن يكون هذا هو مستوى فريق أتى من أقوى دوري عربي ولا يعقل أن يكون هؤلاء أفضل لاعبين في الأندية، وقد واجه الاختيار انتقادات من الفنيين وهناك لاعبون افتقدوا الروح والطموح.







ريكارد أضاع آخر فرص بقائه وفقد الثقة وأحرج قيادة الاتحاد وما قاله المدرب الكبير خليل الزياني في قناة الكأس وفي برنامج المجلس أمس عين الحقيقة عن ريكارد وهو رأي خبير وابن بلد وفيّ يجب أن يحترم.







الكرة السعودية تمر بمنعطف خطير بعد أن تراجع المستوى ولابد من استعمال (المشرط) وإجراء جراحة عاجلة لوضع العلاج.







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المربع الذهبي سيكون قويا ومثيرا وكل الدلائل تشير إلى أن النهائي سيكون بين الكويت والعراق.







مشهد مؤثر للجمهور السعودي وبعضهم يزرف الدموع.



نقلاً عن صحيفة "الشرق" القطرية

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