لاعب أرسنال أرتيتا يغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: لندن - فرانس برس

سيفتقد أرسنال الإنكليزي خدمات لاعب وسطه الدولي الإسباني ميكيل أرتيتا لثلاثة أسابيع على أقل تقدير بسبب إصابة في ربلة ساقه، وذلك بحسب ما كشف، اليوم الأحد، مدربه الفرنسي آرسين فينغر.



وغاب أرتيتا عن المباراة التي خسرها أرسنال اليوم على أرضه أمام مانشستر سيتي (صفر-2) في الدوري المحلي بسبب تعرضه للإصابة خلال التمارين.



وسيخضع اللاعب الإسباني البالغ من العمر 30 عاما للفحوصات، غدا الاثنين، للوقوف على الحجم الحقيقي للإصابة، لكن فينغر لا يتوقع أن يعود لاعب إيفرتون السابق إلى الملاعب قبل فبراير المقبل/شباط.



واعترف فينغر أن إصابة أرتيتا ستزيد الضغط عليه من أجل التعاقد مع لاعبين جدد قبل إقفال باب الانتقالات الشتوية نهاية الشهر الحالي، مؤكدا أنه يحاول جاهدا من أجل إيجاد لاعبين من طراز اللاعب الإسباني دون أن يتطرق إلى الأسماء.