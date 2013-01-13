مدرب الجزائر قلق من نقص فعالية خط الهجوم قبل أمم إفريقيا آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: الجزائر - مراد حاج

أبدى مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، وحيد خاليلوزيتش، رضاه على الأداء الجماعي لفريقه في المباراة الودية التي تعادل فيها سلبيا(صفر-صفر) مع مضيفه منتخب جنوب إفريقيا، مساء أمس السبت، بمدينة جوهانسبورغ ، ولكنه عبر بالمقابل عن قلقه لنقص فعالية خط الهجوم، قبل أسبوع واحد فقط عن انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة ببلد نيلسون مانديلا من 19 يناير/كانون الثاني الجاري إلى 10 فبراير/ شباط المقبل.



وقال خاليلوزيتش في المؤتمر الصحافي عقب مباراة السبت: "أنا راض عن أداء اللاعبين ولا يمكنني مطالبتهم بجهد أكبر مما بذلوه في هذا اللقاء بحكم أنهم قاموا بعمل شاق طيلة الأيام العشرة الماضية. أظن أننا قمنا بعمل جيد منذ قدومنا إلى جنوب إفريقيا ( يقصد منذ بداية المعسكر التحضيري المقام بمدينة روسنتبورغ منذ يوم 4 يناير).



و قد ألمح التقني البوسني أن رضاه كان على خط دفاع المنتخب الجزائري أكثر من لاعبي الخط الأمامي حين قال: "لم يكن من السهل مقاومة المهاجمين السريعين لمنتخب جنوب إفريقيا بميدانهم وأمام جمهورهم".



وتابع معبراً عن قلقه من نقص فعالية خط الهجوم: "إنها المباراة الثانية على التوالي التي لا نسجل خلالها أهدافاً. وهو الأمر الذي يقلقني. لم نكن جيدين في الهجمات المعاكسة بحيث ضيعنا بعض الفرص السانحة للتسجيل.. و أتمنى أن يسترجع الفريق فعاليته الهجومية في أسرع وقت ممكن أي فور انطلاق المنافسة الإفريقية".



والجدير بالذكر أن لقاء السبت يعد الثاني الذي يخوضه المنتخب الجزائري في إطار تحضيراته لنهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2013، بحيث كان قد أجرى مباراة اعدادية يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالجزائر العاصمة أمام منتخب البوسنة والهرسك. وانهزم خلالها فريق "محاربي الصحراء" بنتيجة هدف لصفر.



وسيكون بإمكان خاليلوزيتش إجراء آخر اختبار لفريقه يوم الجمعة المقبل، عندما يواجه "الخضر" نادي بلاتينيوم ستارز الجنوب إفريقي بمدينة روسنتبورغ التي عاد إليها المنتخب الجزائري، اليوم الأحد، لمواصلة تحضيراته تحسبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، حيث تتواجد الجزائر ضمن المجموعة الرابعة وستباشر المنافسة يوم 22 يناير الجاري أمام تونس قبل أن تواجه توغو يوم 26 وكوت ديفوار يوم 30. وسيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.