مظاهرات الثورة ترعب الأندية المصرية قبل عودة الدوري

سراج: أشك في عودة الدوري

تسود حالة من القلق والترقب داخل الأندية المصرية؛ خوفا من تراجع اتحاد الكرة عن قراره بانطلاق مسابقة الدوري المحلي يوم 2 فبراير المقبل، رغم تلقيها خطابات رسمية من الجبلاية بالموعد الذي تم تحديده والملاعب التي ستقام عليها المباريات.ففي الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس اتحاد الكرة حسن فريد لـ"العربية.نت "أنه لا تعديل ولا إلغاء للمسابقة مهما كانت الظروف، وأن مجلس إدارة الاتحاد تلقى تأكيدات من وزير الداخلية الجديد اللواء محمد إبراهيم بأن الدوري سيقام في موعده، وأن المظاهرات التي ستشهدها القاهرة والمحافظات في العيد الثاني للثورة لن تؤثر على عودة النشاط الكروي وأن الجميع يجب أن يحترم أي أحكام قضائية تصدر بشأن المتهمين في كارثة استاد بور سعيد، خاصة أنه يجب ألا يكون هناك تعليق على الأحكام القضائية لأن القضاء المصري عادل.رغم هذه التأكيدات الرسمية من الجبلاية إلا أن الأندية تخشى إلغاء المسابقة بسبب المظاهرات التي ستنطلق في ذكري ثورة يناير وتستمر ثلاثة أيام، وما يسفر عنها من نتائج قد تصل لحد الفوضى.. وتهديدات الألتراس الأهلاوي التي انتشرت على الحوائط في الشوارع ومحطات المترو بأن يوم 26 يناير، إما القصاص لضحايا الأهلي من خلال حكم رادع أو الفوضى إذا جاءت الأحكام بالبراءة أو هزيلة.. كما أن انتخابات مجلس النواب والتي تجري في شهر فبراير قد تجعل وزارة الداخلية تتراجع في قرار تأمينها للمباريات وقد تطلب تأجيل الانطلاق حتى الانتهاء من الانتخابات.

نائب رئيس نادي الزمالك اللواء صبري سراج قال لـ"العربية.نت" أشك كثيرا أن الدوري سيعود في ظل حالة الاحتقان التي تشهدها مصر حاليا، وأن الجميع يعلم أن المظاهرات التي ستنطلق في العيد الثاني للثورة لمدة 3 أيام متتالية مناهضة لحكم الإخوان المسلمين يمكن أن تحول البلد إلى كتلة من النيران تعوق عودة النشاط الكروي.



بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية بشأن كارثة استاد بورسعيد لا يرضى عنها جمهور ألتراس الأهلي تؤدي إلى مزيد من الكوارث.



وأضاف متعجبا "أرى أن الموعد الذي حدده اتحاد الكرة لعودة الدوري كارثي، وفي توقيت غير مناسب؛ لأنه يوافق اليوم التالي مباشرة للذكرى الأولى لمذبحة استاد بورسعيد والواضح أن مسؤولي الجبلاية يريدون تبرئة أنفسهم بأي طريقة من إلغاء المسابقة، وكان يجب أن تكون هناك دراسة متأنية لموعد تكون فيه الأمور هادئة في البلد وليست مشتعلة بالشكل الذي نتوقعه في تلك الفترة.

طولان: نخشى من رد فعل الإلتراس

بينما أكد المدير الفني لفريق حرس الحدود الكابتن حلمي طولان أن الموقف من وجهة نظره سيكون صعبا جدا وفي حال صدور أحكام غير مرضية في قضية كارثة استاد بور سعيد سيكون من الصعب التحكم في رد فعل الألتراس رغم أننا نتمنى أن تعود الحياة الكروية للملاعب، ولكنني أرى أن الأوضاع حاليا أصبحت مأساوية وأن الانفلات الأمني مازال مستمرا ويجب أن نلتمس العذر لوزارة الداخلية إذا ما اشتعلت الأحداث في 25 يناير، و لن يكون أمامها سوى التراجع عن موافقتها على عودة الدوري.

حلمي: لا نريد العودة لنقطة الصفر

أما المدير الفني لفريق اتحاد الشرطة محمد حلمي، فأشار إلى أنه يتمنى من كل قلبه أن يصدق اتحاد الكرة في وعده هذه المرة وتعود المسابقة في فبراير بالفعل، إلا أن الظروف المتقلبة التي تمر بها مصر حاليا والمظاهرات التي دعت إليها القوى السياسية في 25 يناير والحكم الذي سيصدر بشأن قضية مذبحة بورسعيد تجعلنا جميعا نتخوف أن تعود الأمور إلى نقطة الصفر، خاصة أننا جميعا مازلنا نتذكر ما حدث العام الماضي في نفس التوقيت، ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية وأحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود وكل هذه الأمور تصيبنا بالقلق من إمكانية إلغاء المسابقة أو تأجيلها، إلا أننا في النهاية نؤكد على أن عودة النشاط الكروي تؤكد على أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية مستقرة وهو ما نتمناه.