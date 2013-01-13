يونايتد يسقط ليفربول ويعزز صدارته للدوري الإنكليزي آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: لندن - فرانس برس

حسم مانشستر يونايتد المتصدر موقعته مع ضيفه وغريمه التقليدي ليفربول 2-1، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم، ما سمح له بتوسيع الفارق بشكل أكبر عن جاره مانشستر سيتي الذي تنتظره لاحقا مواجهة صعبة مع أرسنال.



على ملعب "اولدترافورد"، واصل مانشستر يونايتد مسلسل انتصاراته وحقق فوزه الرابع على التوالي والتاسع في اخر 10 مباريات (المباراة الاخرى انتهت بالتعادل مع سوانسي سيتي)، وجاء على حساب ليفربول الذي لم يذق طعم الفوز في معقل "الشياطين الحمر" منذ 14 مارس 2009 /آذار، حين خرج فائزا 4-1.



واستحق فريق المدرب الاسكتلندي اليكس فيرغوسون الذي يفتقد خدمات مهاجمه واين روني بسبب الإصابة، الفوز على "الحمر" وإلحاق الهزيمة السابعة بهم هذا الموسم والابتعاد في الصدارة مؤقتا بفارق 10 نقاط عن جاره سيتي.



وسيطر يونايتد الذي يخوض اختبارا صعبا آخر الأحد الماضي في ضيافة توتنهام، تماما على الشوط الأول وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 19 من فرصته الحقيقية الاولى وذلك عبر هدافه الهولندي روبن فان بيرسي الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا وبفارق هدفين عن مهاجم ليفربول الاوروغوياني لويس سواريز، بعدما تلقف بتسديدة أرضية من اللمسة الأولى عرضية الفرنسي باتريس ايفرا.



وكاد فان بيرسي أن يعزز تقدم فريقه بهدف ثان بعد تمريرة من اشلي يونغ لكن محاولته علت العارضة (26)، واتبعها داني ويلبيك بتسديدة صاروخية علت العارضة أيضا بقليل (34).



وواصل يونايتد اندفاعه وحصل على فرصة أخرى عبر توم كليفرلي الذي استفاد من خطأ في تشتيت الكرة من جو الان ليطلقها "طائرة" لكن محاولته كانت خارج الخشبات الثلاث (41).



واختتم فان بيرسي الشوط الأول بفرصة رائعة إذ حاول أن يضع الكرة بكعبه في شباك ليفربول بعد تمريرة من البرازيلي رافايل دا سيلفا لكن المدافع السلوفاكي مارتن سكرتل تدخل في الوقت المناسب ليبعدها عن خط المرمى (45).



وفي بداية الشوط الثاني، نجح يونايتد في تعزيز تقدمه إثر ركلة حرة نفذها فان بيرسي فوصلت الكرة إلى ايفرا الذي حولها برأسه فلمست رأس زميله المدافع الصربي نيمانيا فيديتش ودخلت شباك رينا (54).



لكن ليفربول عاد الى أجواء عبر دانيال ستاريدج الذي دخل بدلا من البرازيلي لوكاس خلال استراحة الشوطين، وذلك بعدما تابع الوافد الجديد من تشلسي الكرة التي صدها الحارس الاسباني دافيد خيا بعد تسديدة من القائد ستيفن جيرارد (57)، مسجلا هدفه الثاني مع "الحمر" في ثاني مباراة له معهم لأنه سبق له أن وجد طريقه إلى الشباك الأحد الماضي في الدور الثالث من مسابقة الكأس ضد مانسفيلد (2-1).



وكاد يونايتد أن يعيد الفارق إلى هدفين في الدقيقة 64 لولا تألق رينا في صد تسديدة قوسية رائعة للياباني شينجي كاغاوا، ورد ستاريدج بتسديدة قوية اطلقها من الجهة اليسرى بعد تمريرة من سواريز لكن محاولته مرت قريبة من القائم الأيمن (70) كما كانت الحال بالنسبة لتسديدة زميله الايطالي العائد من الإصابة فابيو بوريني الذي دخل في الشوط الثاني بدلا من رحيم ستيرلينغ (72).



وحصل ليفربول على فرصة ذهبية اخرى لإدراك التعادل قبل 4 دقائق على نهاية الوقت الأصلي لكن محاولة ستاريدج علت العارضة بقليل بعد معمعة داخل المنطقة تسبب بها سواريز، وأتبعها اللاعب ذاته بتسديدة أخرى في الوقت القاتل هزت الشباك الجانبية لمرمى دي خيا (90).



وحصل يونايتد على فرصة لتوجيه الضربة القاضية لضيفه في الوقت بدل الضائع بتسديدة رائعة بالكعب لفان بيرسي، لكن رينا كان في المكان المناسب ليحرم الهولندي من هدفه الثامن عشر في الدوري هذا الموسم.