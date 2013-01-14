الدوري الإيطالي يوفنتوس يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع بارما آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04 المصدر: روما - د ب أ

استغل لاتسيو كبوة يوفنتوس وقلص الفارق على الصدارة إلى ثلاث نقاط بفوزه الثمين 2/صفر على ضيفه أتالانتا اليوم الأحد في المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت اليوم أيضا تعادل يوفنتوس 1/1 مع مضيفه بارما في بداية مسيرته بالدور الثاني للمسابقة.



وفي باقي المباريات التي أقيمت اليوم بنفس المرحلة، فاز أودينيزي على فيورنتينا 3/1 وكالياري على جنوة 2/1 وتورينو على سيينا 3/2 ونابولي على باليرمو 3/صفر وكاتانيا على روما 1/صفر وتعادل سامبدوريا مع ميلان سلبيا.



وعلى استاد "إينيو تارديني" ، أهدر يوفنتوس حامل اللقب فوزا ثمينا على مضيفه بارما وتعادل 1/1 ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة مقابل 30 نقطة لبارما في المركز التاسع.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم يوفنتوس بهدف سجله أندريا بيرلو من ضربة حرة في الدقيقة 52 ورد اللاعب البديل نيكولا سانسوني بهدف التعادل لبارما قبل 13 دقيقة من نهاية المباراة.



وحافظ بارما بذلك على سجله خاليا من الهزائم على ملعبه هذا الموسم ليكون الفريق الوحيد في المسابقة الذي نجح في ذلك حتى الآن بالموسم الحالي.



وسنحت فرصتان لبارما في الشوط الأول عن طريق إسحق بلفوضيل الذي أهدرهما ولكن زميله حارس المرمى أنطونيو ميرانتي نجح أيضا في التصدي لمحاولات سيميوني بادوين وفابيو كوالياريلا وضربة حرة سددها بيرلو ليحافظ للفريق على التعادل السلبي في الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، استغل بيرلو ضربة حرة أخرى وسجل منها هدف التقدم حيث ارتطمت الكرة بالحائط البشري الدفاعي وخدعت ميرانتي وأكملت طريقها إلى داخل المرمى.



وكاد كوالياريلا يسجل الهدف الثاني للفريق قبل أن يخرج ليلعب مكانه ميركو فوسنيتش الذي تسبب خطأه في وسط الملعب في الهجمة المرتدة السريعة التي أنهاها سانسوني بهدف التعادل اثر تمريرة من زميله جابرييل باليتا.



وعلى الاستاد الأولمبي في العاصمة روما، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم سجل سيرجيو فلوكاري هدف التقدم للاتسيو في الدقيقة 67 وعزز الفريق انتصاره بهدف أحرزه دافيدي بريفيو لاعب أتلانتا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 77 .



وشهدت الدقيقة 83 من المباراة طرد كارلوس كارمونا لاعب أتالانتا لنيله الإنذار الثاني في المباراة.



ورفع لاتسيو رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني مقلصا الفارق مع يوفنتوس إلى ثلاث نقاط فقط بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.



واستعاد نابولي المركز الثالث في جدول المسابقة بفوزه الكبير 3/صفر على باليرمو حيث رفع نابولي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين أمام انتر ميلان الذي تغلب على بيسكارا 2/صفر أمس السبت. وتجمد رصيد باليرمو عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.



وسجل كريستيان ماجيو وجوكان إنلر ولورنزو إنسيني الأهداف الثلاثة لنابولي في الدقائق 30 و34 و73 .



وسقط ميلان في فخ التعادل السلبي مع مضيفه سامبدوريا ليرفع رصيده إلى 31 نقطة وينفرد بالمركز السابع مقابل 21 نقطة لسامبدوريا الذي ظل في المركز الخامس عشر.



وسجل اللاعب المخضرم أنطونيو دي ناتالي هدفين ليقود أودينيزي إلى فوز ثمين 3/1 على فيورنتينا حيث رفع الفريق رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن وتجمد رصيد فيورنتينا عند 35 نقطة في المركز الخامس.



وسجل دي ناتالي هدفيه في الدقيقتين 45 من ضربة جزاء و66 ليرفع رصيده في المسابقة هذا الموسم إلى 14 هدفا وسجل زميله الكولومبي لويس فيرناندو مورييل الهدف الآخر في الدقيقة 67 .



وكان فيورنتينا هو البادئ بالتسجيل في المباراة بالهدف الذي أحرزه زليكو بركيتش لاعب أودينيزي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20 .



ونجح كالياري أيضا في تحويل تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2/1 على ضيفه جنوة ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز اسلابع عشر بفارق نقطتين أمام جنوة.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم إيروس بيسانو لفريق جنوة في الدقيقة 48 ورد كالياري بهدفين أحرزهما ماركو ساو ودانييلي كونتي في الدقيقتين 55 و82 .



وشهدت المباراة طرد فيليبي سيمور لاعب جنوة في الدقائق الأخيرة.



وأسقط كاتانيا ضيفه روما بهدف نظيف سجله أليخاندرو جوميز في الدقيقة 62 ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر ويتجمد رصيد روما غتد 32 نقطة في المركز السادس.



وتغلب تورينو على سيينا بثلاثة أهداف سجلها ماتيو بريجي ورولاندو بيانكي وأليسيو تشيرشي في الدقائق الخامسة و38 و45 مقابل هدفين سجلهما فيريرا رينيالدو دا سيلفا وميتشل باولوتشي في الدقيقتين 32 و76 .



ورفع تورينو رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر وتجمد رصيد سيينا عند 11 نقطة في المركز الأخير.