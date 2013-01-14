براءة الجماهير آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

أثبتت بطولة كأس الخليج المقامة حالياً في البحرين، أن جماهير الإمارات كعادتها طيبة الأصل، نقية المعدن، وغاية في الوفاء، وتوافدت إلى المنامة جواً وبراً للوقوف خلف أبيضها، والشد من أزره، وسطرت ملحمة تكتب بماء الذهب، عن معين عشق لا ينضب، وعلاقة ولاء وحب طرفها الأول جمهور محب والطرف والطرف الآخر وطن يمثله المنتخب.



لم يحمل حضور الجماهير بهذه الكثافة شيء من المفاجأة، فهي لم تأت إلى المنامة طمعاً في مغنم أو بحثاً عن مكافأة، لم يثنها طول المسافات، بين البحرين والإمارات، وكانت صامدة أمام قوة الرياح وظروف الجو القاسية، وموجة البرد التي اجتاحت البحرين خلال الأيام الماضية، وجاء التواجد في ظل هذا البرد القارس، دليلاً كافياً ليدفع عن الجمهور تهمة التقاعس، وكلما قلت درجات الحرارة وارتعشت القلوب قبل الأيادي، كان الدفء حاضراً بترديدها كلمات النشيد الوطني و”عيشي بلادي”.







ومن العبث أن يظهر أحدهم فيما بعد ليدعي أن جماهير الإمارات مدللة أو أنهم يفضلون الجلوس أمام شاشات التلفزيون في المقاهي على الذهاب إلى الملاعب، وكيف يدعي ذلك زوراً وبهتاناً من يتهمها بالدلال طالما أنها لم تطلب أن تسكن في الفنادق ذات النجوم الخمسة، ولم تطلب تذاكر لحضور المباريات في مقاعد كبار الشخصيات، وكانت أقصى أمانيها وغاية الطلب، ليس من المسؤولين بالطبع، ولكن من لاعبي المنتخب.







كانت تطالب اللاعبين بالبذل والعطاء، والجدية في الأداء، وأن يضعوا اسم الإمارات نصب أعينهم قبل وأثناء وبعد المباراة، كانت تطالبهم بتحمل المسؤولية، والتحلي بالروح القتالية، وكانت تحثهم على اللعب برغبة الفوز قبل كل شيء، ولم يكن لديها فرق، إذا تحقق الفوز أو لم يتحقق، طالما بذل اللاعبون أقصى ما لديهم ولم يبخل أي منهم على وطنه بحبة عرق.







واليوم أشعر بالفخر، وبدنو بشائر النصر، عندما أشاهد الصور التي تصلنا لتلك الطوابير، والتسابق بين أبناء الوطن لحجز مقاعدهم في طائرات الجماهير، ناهيك عن الكم الهائل من الاتصالات التي تردنا، فكلهم يريدون المجيء لمساندة الأبيض، بل إن الكثيرين لديهم العزيمة والإصرار، على حضور المباراة مهما كلف الأمر والعودة بعد نهايتها إلى المطار.







في السابق عقدوا للجماهير المحاكمات، وكالوا لها كل أنواع الاتهامات، وفي المنامة تم إعلان بطلان إجراءات المحاكمة، وتم إصدار صك البراءة لجماهير الإمارات، ومستقبلاً لا يجب أن نلوم الجمهور، إذا تخلف عن الحضور، ولكن لنفتش عن الأسباب الحقيقية، ولنتحدث بكل صراحة وشفافية، هذا إذا كنا حقاً نبحث عن حل جذري لهذه القضية.





نقلاً عن صحيفة "الإتحاد" الإماراتية

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