سندرلاند الإنكليزي يتعاقد مع مدافع الهلال السعودي مانجان آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: الرياض - د ب أ

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الاثنين، أنه أتم إجراءات انتقال مدافعه السنغالي قادر مانجان إلى صفوف سندرلاند الإنكليزي لكرة القدم على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور قابلة لشراء العقد الذي يملكه النادي السعودي حتى عام 2015.



وطالبت إدارة الهلال بنحو ثلاثة ملايين يورو مقابل بيع اللاعب نهائيا، ولكن الأيرلندي مارتن أونيل المدير الفني لسندرلاند أراد استعارة اللاعب فقط مع التفكير لاحقا في التعاقد النهائي.



ولم يكشف الطرفان عن القيمة المالية للعقد الذي وقعه الطرفان اليوم في مقر النادي الإنكليزي، حيث قدم سندرلاند مدافعه الجديد لجماهيره ولوسائل الإعلام.



ويلعب في صفوف الهلال حاليا المهاجم البرازيلي ويسلي لوبيز والكوري الجنوبي بيونغ سو والمغربي عادل هرماش والكولومبي جوستافو بوليفار.



ولم يحدد مدربه الفرنسي أنطوان كومبواريه وضع اللاعبين الأجانب في فريقه، خاصة وأن سوق الانتقالات الشتوية سيغلق بابه في 29 يناير الحالي/كانون الثاني.