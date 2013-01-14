نيني عرض الغرافة لا يحدث سوى مرة واحدة في العمر آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: الجزائر- مراد حاج

أكد اللاعب البرازيلي نيني، اليوم الأحد، قرب انضمامه لنادي الغرافة القطري، موضحاً أنه فضل الجانب المادي عند اختياره مغادرة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نحو دوري نجوم قطر بدل العودة إلى بلده البرازيل واللعب ضمن نادي سانتوس.



وقال نيني في تصريح لقناة "تي أف 1" الفرنسية، الأحد": إنّ عرض الغرافة شيء لا يحدث سوى مرة واحدة في العمر. لا أدري إن كان الناس سيفهمون خياري ولكن يجب أن يعرفوا أني أبلغ 31 سنة وأن الوقت يمضي سريعاً و لذلك فإني فكرت في مستقبل عائلتي".



وأوضح نيني أنه سينضم رسمياً لنادي الغرافة في غضون الأسبوع الجاري، أي فور فسخ عقده مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي لا يزال يمتد إلى غاية شهر يونيو/حزيران المقبل.



ولم يكشف المهاجم البرازيلي مدة وقيمة العقد الذي سيربطه بنادي الغرافة إلا أن تقارير رياضية فرنسية، على غرار "موقع ماكسي فوت" المتخصص، أشارت أن نيني سيوقع على عقد لمدة سنتين ونصف مقابل راتب سنوي "ضخم" يقارب مبلغ 4.5 مليون يورو.



وكان نيني قد بدأ مشواره الاحترافي سنة 2001 ضمن نادي باوليستا البرازيلي ثم انتقل إلى بالميراس (2002-2003) فنادي سانتوس(2003-2004) قبل أن يتوجه إلى إسبانيا، فحمل ألوان كلاً من ريال مايوريكا و ديبورتيفو ألافيس و سيلتا فيغو، ثم انضم سنة 2007 لنادي موناكو الفرنسي ولكن خلاف مع مدرب الفريق ريكاردو جعله يعود إلى الدوري الإسباني ليلعب ضمن نادي إسبانيول (برشلونة) على سبيل الإعارة لمدة سنة واحدة، رجع على إثرها إلى موناكو، حيث بقي إلى غاية يوليو/تموز 2010، تاريخ انضمامه لنادي باريس سان جيرمان الذي شهد تألقه اللافت بتسجيله 36 هدفاً في الدوري الفرنسي لكرة القدم.



ولكن نيني لم يسجل سوى هدف واحد فقط منذ انطلاق الموسم الجاري، وذلك بسبب قلة المباريات التي لعبها ضمن التشكيلة الأساسية بحيث كان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يفضل عليه في الخط الأمامي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والأرجنتيني إيزيكوال إيفان لافيتزي.