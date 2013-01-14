22 لاعبا يغيبون عن الدوري الإنكليزي بسبب كأس إفريقيا آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: دبي – آيات عبدالله

ستضطر الأندية الإنكليزية إلى الاستغناء عن 22 من لاعبيها الأفارقة الذي سيعززون صفوف منتخباتهم الوطنية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها جنوب إفريقيا خلال الفترة من التاسع عشر من الشهر الجاري ولغاية العاشر من الشهر المقبل.



وسيغيب اثنان من المحترفين المغاربة عن صفوف أنديتهما وهما لاعب وسط ليفربول أسامة السعيدي، و كريم الأحمدي لاعب أستون فيلا، في حين لن يشارك مروان الشماخ مع منتخب بلاده بسبب غيابه عن مباريات فريقه الأرسنال، وكذلك عادل تاعرابت بسبب سبه للمدرب الطاوسي.



وفيما يخص المنتخب الجزائري، فسيكون في حاجة لخدمات لاعب واحد فقط هو عدلان قديورة لاعب نوتنغهام فوريست.



ويعد منتخب ساحل العاج من أكثر المنتخبات الإفريقية استدعاء لنجومه المحترفين في الدوري الإنكليزي، حيث يملك ستة لاعبين أساسيين يلعبون في أفضل أندية الدوري الإنكليزي في مقدمتهم حبيب توري، يحي توري و عبدالرازق الذي يلعبون في صفوف مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي، كذلك وجود لاعب نيوكاسل شيخ تيوتي ومهاجم ويغان ارونا كوني بالإضافة إلى مهاجم أرسنال جيرفينيهو.



ويملك منتخب مالي أربعة محترفين أبرزهم لاعبا فولهام ديارا وسامبا، إلى جانب مهاجم وست هام مايغا ولاعب كوينز بارك دياكيتي.



أما المنتخب النيجيري فلديه لاعبين فقط هما المهاجم موزيس ولاعب الوسط اوبي ميكيل، في حين يدعم المنتخب الجنوبي إفريقي لاعبين أيضا هما ديكاجوا لاعب كرستال بالاس، وفورمان لاعب اودلهام من الدرجة الأولى.



ويمثل المنتخب الكونغولي لاعبان اثنان هما مولومبو من ويست بروميتش، و زاكوني من بيتربورو يونايتد، في حين ستمثل غانا بلاعب واحد فقط هو لاعب بريستول سيتي البيرت ادوما، ومثلها زامبيا التي تملك لاعبا واحدا في الدوري الإنكليزي هو ايمانويل مايوكا من نادي ساوتهامتون.



يذكر أن أندية الدوري الإنكليزي عزفت في الآونة الأخيرة عن التعاقد مع لاعبين أفارقة لأن فترة غيابهم عنها تكون طويلة خلال إقامة بطولة كأس إفريقيا كون الدوري الإنكليزي لا يتوقف كبقية الدوريات الأوروبية خلال الفترة الشتوية.