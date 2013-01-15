أرسنال يتقدم باقتراح مثير للجدل في الدوري الإنكليزي آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: دبي - آيات عبدالله

اقترح نادي أرسنال الإنكليزي على رابطة الأندية الإنكليزية اقتراحا أثار الكثير من الجدل بين أوساط الأندية، حيث طالب بالعمل على منع ملاك الأندية في الدوري الإنكليزي من أخذ قروض مالية تساعدهم في عملية شراء اللاعبين.



وقدم النادي اللندني هذا الاقتراح مكتوبا للرابطة التي ستعمل خلال الفترة المقبلة على دراسته، ومن ثم التصويت عليه، حيث إن هذا الاقتراح مشابه إلى حد كبير لقانون الاتحاد الأوروبي المالي الجديد.



ويهدف أرسنال من خلال هذا الاقتراح لحث الأندية على تقليل شراء اللاعبين، والاعتماد على مواهبها الصاعدة من مدارس الناشئين التي تمتلكها، إلى جانب التخفيف عن كاهل هذه الأندية من تراكم الديون عليها.



وخرجت أصوات منددة من أوساط الأندية الإنكليزية باقتراح آرسنال، معتبرة أن هذا الاقتراح سيعمل على تدمير كرة القدم الإنكليزية، كون الأندية هناك تعتمد بشكل كبير على القروض لتمويل عمليات شراء اللاعبين.



في حين اتهمت أصوات أخرى من نفس الأوساط أن أرسنال سيكون المستفيد الأكبر إذا ما تمت الموافقة على اقتراحه، لأنه لا ينفق كثيرا في سوق الانتقالات، علاوة على أنه يعتمد على شراء اللاعبين الصغار.



من جانبها، ردت إدارة أرسنال حول تلك الاتهامات بأن اقتراحها المعروض للدراسة والتصويت، سيجعل الأندية تستثمر في عنصر الشباب، والاعتماد على اللاعبين الشبان وإعطائهم الفرصة لإظهار مواهبهم بدلا من طمسها.



ويقترب اقتراح ارسنال بشكل كبير من قانون اللعب المالي النظيف الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي لتطبيقه، والذي ينص في أبرز بنوده على الاعتماد على اللاعب المحلي واللاعبين الشباب، من أجل اتاحة فرصة للمنافسة بين كافة الفرق إلى جانب حماية الكرة الأوروبية من الأموال.



وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر سابقا الأندية الانكليزية من أن تعاقداتها سوف تؤثر على قدرتها على الوفاء بمعايير مالية جديدة تهدف لجعل انفاقها يتماشى مع مواردها، كما هددها بحرمانها من المشاركة من بطولاته المختلفة إذا لم تعمل على تقليل خسائرها المالية التي وصلت الموسم الماضي إلى أكثر من (1.33 مليار جنيه إسترليني).