الاتحاد القطري يقيل البرازيلي أوتوري آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 02:04 - GMT 23:04 المصدر: الدوحة - فرانس برس

علمت وكالة فرانس برس من مصادر موثوقة أن الاتحاد القطري لكرة القدم قرر اليوم الاثنين إقالة البرازيلي باولو أوتوري مدرب المنتخب الأول.



وذكرت المصادر أن قرار الإقالة سيصدر رسمياً غداً الثلاثاء، وأن الاتحاد في طريقه أيضاً لإصدار قرار بتعيين القطري فهد ثاني مساعد أوتوري مدرباً للمنتخب في المرحلة القادمة.



وجاء قرار الإقالة بعد النتائج المخيبة التي حققها منتخب قطر في كأس الخليج الحادية والعشرين المقامة حالياً في البحرين، حيث تلقى خسارتين أمام الإمارات 1-3 والبحرين صفر-1، وفاز على عمان 2-1، وودع البطولة من الدور الأول دون أن يقدم الأداء المنتظر منه.



وتولى أوتوري تدريب المنتخب القطري نهاية شباط/فبراير 2012 خلفاً لمواطنه سيباستياو لازاروني، فيما انضم فهد ثاني للجهاز الفني مع تولي الأخير مهامه في أيلول/سبتمبر 2011.