بايرن ميونيخ ينفي اقتراب غوارديولا من تدريب الفريق آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: ميونيخ - د ب أ

نفى بايرن ميونيخ متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إمكانية تولي جوسيب غوارديولا المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني، قيادة النادي البافاري في الموسم المقبل.



وربطت تقارير إعلامية بين غوارديولا والعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، في الوقت الذي ادعت فيه شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أن المدرب سيتولى تدريب بايرن ميونيخ.



وقال ماركوس هورفيك المدير الإعلامي لبايرن ميونيخ أن هذا التقرير "مجرد هراء"، مؤكدا أن المدير الفني الحالي يوب هاينكس "هو الشخص الأول والوحيد الذي نعقد معه اتصالات".



وأشار هورفيك إلى أن القرار المتعلق بهوية المدير الفني المقبل لبايرن ميونيخ سيتم اتخاذه "على الأرجح في شهر مارس".



وينتهي عقد هاينكس /67 عاما/ مع بايرن ميونيخ في نهاية الموسم، في الوقت الذي لم يحدد فيه المدرب بعد ما إذا كان يرغب في تجديد عقده أم لا.



وكان غوارديولا قد أعلن الأسبوع الماضي عن استعداده للعودة إلى عالم التدريب الصيف المقبل، بعد فترة توقف عن العمل امتدت لعام واحد.



وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن غوارديولا سيخلف الإيطالي روبرتو مانشيني في منصب المدير الفني لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي، في نهاية الموسم.



ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى في الكرة الإسبانية، قوله إنه متأكد بنسبة مائة بالمائة من أن غوارديولا سيتولى تدريب سيتي الصيف المقبل.