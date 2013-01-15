برلوسكوني يعتذر إلى بالوتيلي لوصفه بـالتفاحة المهترئة

اعتذر رئيس نادي ميلان الإيطالي سيلفيو برلوسكوني إلى المهاجم الدولي ماريو بالوتيلي لوصفه بـ"التفاحة المهترئة" الأسبوع الماضي.
وكان رئيس الوزراء السابق نفى الشائعات التي تحدثت عن إمكانية انتقال مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي إلى فريقه: "اسم بالوتيلي لم يراودني إطلاقا، إنه تفاحة مهترئة ويمكن أن تنتقل عدواها إلى المجموعة إذا أتى إلى ميلان".
وصوب برلوسكوني تصريحه في حديث لموقع النادي الرسمي: "كنت أتحدث عن حضور إيجابي في غرف الملابس. لم أكن أعني بالوتيلي وأعتذر إذا اعتبرت كلماتي بمثابة الانتقاد له".
وكانت بعض الصحف تحدثت عن نية ميلان الحصول على خدمات بالوتيلي، لاعب إنتر ميلان السابق، للحلول مكان المهاجم البرازيلي ألكسندر باتو المنتقل إلى كورينثيانز.
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