فلومينينسي البرازيلي يقدم عرضاً رسمياً لضم ريكيلمي آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04 المصدر: ريو دي جانيرو - د ب أ

أكد ساندرو ليما نائب رئيس نادي فلومينينسي البرازيلي لكرة القدم أن ناديه أرسل عرضا رسميا إلى اللاعب الأرجنتيني المخضرم خوان رومان ريكيلمي نجم بوكا جونيورز الأرجنتيني للتعاقد معه.



وقال ليما، في تصريحات نشرتها صحيفة "أوجلوبو" البرازيلية: "أرسلنا بالفعل بعض الأرقام إلى ريكيلمي رغم وجود بعض النقاط التي تحتاج لمناقشة قبل الحديث عن العرض النهائي".



وأضاف "نتعامل بهدوء" مع موضوع التعاقد مع ريكيلمي لأن المفاوضات تعتمد في المقام الأول على رغبة اللاعب والمكان الذي يفضل اللعب فيه. وأوضح "نعلم أن أندية أخرى تسعى لضم اللاعب".



وأشار ليما إلى أن وكيل أعمال ريكيلمي على اتصال بنادي فلومينينسي حامل لقب الدوري البرازيلي.



ولا يرغب فلومينينسي في دفع مقابل مالي إلى بوكا جونيورز الذي يرتبط معه اللاعب بعقد حتى 2014.



وقال ليما: "وكيل أعمال اللاعب أبلغنا بإمكانية التعاقد معه دون مقابل مالي لبوكا جونيورز".