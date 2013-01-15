كومبواريه يؤكد عدم مشاركة الدوليين في لقاء زينيت الروسي آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: العربية.نت

أكد المدير الفني لفريق الهلال السعودي لكرة القدم الفرنسي "انطوان كومبواريه" أنه سيتيح الفرصة للعناصر الشابة خلال اللقاء الأول الذي سيخوضه الهلال مع نظيره زينيت الروسي يوم غد الأربعاء؛ نظراً للنقص الحاصل في صفوف الفريق بسبب الإصابات وعدم اكتمال جاهزية بعض اللاعبين، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإماراتية "أبوظبي" لمدربي الفرق المشاركة في بطولة "ماتش وورلد" الدولية.







وقال كومبواريه إن عدم اكتمال جاهزية لاعبي الفريق الدوليين (ياسر القحطاني، سلمان الفرج، سالم الدوسري وسلطان البيشي) لن تجعلهم جاهزين للمشاركة غداً بعد أن تمتعوا براحة لمدة أكثر من يومين، عقب فراغهم من المشاركة في خليجي 21 بالمنامة، حيث سيشاركون في تدريبات الفريق ابتداءً من غد الأربعاء، وسيكون بمقدورهم المشاركة في اللقاء الثاني يوم السبت المقبل أمام "شاختار".







وعن التوقيع مع المحترف الكولومبي جوستافو بوليفار، قال: "إنها صفقة مميزة؛ نظراً للإمكانات العالية جداً التي يمتلكها بوليفار، إلى جانب إجادته الأسلوبين الدفاعي والهجومي، إضافة إلى قدرته على تسجيل الأهداف".



وبيَن كومبواريه بأن اللاعب سوف يُثبت نفسه ويكون أحد العناصر الأساسية في الفريق الأول، بعد أن يخضع لبرنامج لياقي مخصص بدءاً من اليوم تحت إشراف مدرب اللياقة "كرستيان شيمدت"، ولن يستطيع المشاركة مع الفريق في البطولة الحالية في أبوظبي.







وحول بطولة كأس الخليج الحادية والعشرين المقامة هذه الأيام بالمنامة؟، ذكر أنه تابع لمجريات البطولة، مفصحاً عن توقعه بتحقيق "العراق" لقب البطولة أمام "الكويت".